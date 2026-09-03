5 вредных привычек в спортзале, которые мешают прогрессу / © Credits

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Даже хорошо составленная тренировка не гарантирует результата, если вокруг неё есть несколько незаметных «саботажников». Пропущенная разминка, постоянные тренировки на пределе возможностей, одна и та же программа или недостаточное количество пищи могут влиять на эффективность занятий, восстановление и риск травм, об этом рассказало издание HEALTH.

Хорошая новость заключается в том, что большинство таких ошибок легко исправить. Иногда для достижения лучшего результата нужно не тренироваться больше, а тренироваться с умом

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Вы пропускаете разминку

Когда времени мало, хочется сразу перейти к основной части тренировки. Однако разминка постепенно повышает пульс, усиливает кровообращение в мышцах и готовит нервную систему к нагрузке. Структурированная разминка также может снизить риск травм.

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Что делать: выделите 5–10 минут перед занятием. Перед бегом немного пройдитесь, перед интервальными тренировками покрутите педали в легком темпе, а перед силовой тренировкой выполните несколько динамических упражнений с собственным весом.

Каждая тренировка превращается в испытание

Работать на пределе каждый раз кажется кратчайшим путем к результату. На самом деле постоянные тренировки «до отказа» могут привести к чрезмерной усталости, ухудшению техники, травмам и выгоранию.

При выполнении силовых упражнений не обязательно доводить каждый подход до полного отказа. Если вы оставите несколько повторений в запасе, то сможете сохранить правильную технику и обеспечить мышцам достаточный стимул.

То же самое касается и кардио: высокоинтенсивные занятия полезны, однако не каждая тренировка должна проходить на пределе возможностей. Умеренная нагрузка также помогает развивать выносливость и дает организму возможность восстанавливаться.

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Что делать: при силовых упражнениях останавливайте большинство подходов примерно за 2–3 качественных повторения до отказа. В кардиотренировках чередуйте высокую интенсивность с умеренной.

Вы месяцами повторяете одно и то же

Привычная программа может быть комфортной, однако если вес, количество повторений, скорость и продолжительность постоянно остаются неизменными, организм постепенно адаптируется.

Что делать: постепенно меняйте хотя бы один параметр, например, увеличивайте вес, количество повторений или подходов, сокращайте время отдыха, увеличивайте скорость или продолжительность. Не обязательно прогрессировать на каждой тренировке. Важнее, чтобы за недели и месяцы нагрузка постепенно увеличивалась.

В рационе недостаточно белка

Тренировки стимулируют организм к изменениям, однако именно восстановление помогает закрепить этот результат. Белок поставляет аминокислоты, необходимые для восстановления и наращивания мышечной ткани после физических нагрузок. Если его недостаточно, организму сложнее адаптироваться к тренировкам.

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Что делать: для людей, которые регулярно тренируются, ориентиром может служить примерно 1,5–2,2 г на килограмм. Конкретная потребность зависит от организма, типа тренировок и общего рациона.

Вы тренируетесь почти натощак

Кофе вместо завтрака, пропуск приёма пищи ради «более эффективного сжигания жира» или тренировка без достаточного запаса энергии могут лишить вас сил и ухудшить восстановление. Перед тренировкой организму нужна энергия, особенно если впереди интенсивная силовая или кардиотренировка.

Что делать: примерно за 2–3 часа до тренировки следует сбалансированно покушать. Если времени мало, за 30–60 минут подойдет небольшой перекус с преобладанием углеводов. Объем и состав пищи лучше подбирать с учетом типа тренировки и собственной переносимости.

Прогресс в спорте — это не всегда «еще больше, еще тяжелее, еще быстрее». Иногда лучшее, что можно сделать для своего тела, — это дать ему нормальную разминку, не тренироваться до изнеможения на каждом занятии, постепенно увеличивать нагрузку и не забывать о питании.

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