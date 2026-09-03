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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Камилла в любимом гороховом платье побывала в школе танца в Лондоне

Королева Камилла в эти дни активно посещала мероприятия в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Вчера Ее Величество, как покровительница Королевской академии танца побывала в глобальной штаб-квартире академии на юго-западе Лондона.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Для выхода Камилла выбрала одно из своих любимых платьев в гороховый принт от Fiona Clare с белым воротником, которое носила ранее уже много раз. Образ она дополнила двухцветными туфлями на каблуках и любимым браслетом от французского бренда Van Cleef Arpels. У нее была лаконичная прическа и макияж на лице.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

В этот же день королева Камилла с супругом королем Чарльзом посетили показ выставки гобеленов из Байё в Британском музее в Лондоне. Там Ее Величество блистала в белом платье с вышивкой от Anna Valentine и прекрасно гармонировала с образом первой леди Франции Брижит Макрон.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

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