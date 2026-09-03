Ногти стали почти полностью белыми: о каких проблемах со здоровьем это может свидетельствовать

Белые ногти: о каких проблемах со здоровьем они могут свидетельствовать / © pixabay.com

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Изменения на ногтях могут казаться обычной косметической проблемой, однако иногда они сопровождают нарушения в работе организма. В частности, требует внимания состояние, при котором ногти становятся почти полностью белыми, а у края остаётся лишь тонкий розовый или красноватый участок.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Эту особенность называют «ногти Терри». Она может появляться с возрастом и не обязательно свидетельствует о заболевании. В то же время подобный вид ногтей наблюдается у некоторых людей с сердечной недостаточностью, заболеваниями печени и диабетом.

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Как выглядят ногти Терри

Обычно сквозь ногтевую пластину видно розовое ногтевое ложе. У ногтей Терри их обычный цвет меняется: практически вся поверхность кажется бледной или беловатой, а розовый или красноватый оттенок сохраняется лишь узкой полосой ближе к кончику пальца.

Такая картина может наблюдаться сразу на нескольких ногтях. В то же время важно отличать её от отдельных белых пятен или полос. При синдроме Терри изменяется внешний вид значительной части ногтевого ложа, а не небольшого участка ногтевой пластины.

При чем здесь сердечные заболевания

Среди состояний, при которых могут наблюдаться ногти Терри, называют застойную сердечную недостаточность. Речь идет о нарушении, при котором сердце не может обеспечивать кровообращение на уровне, необходимом организму.

Заболевание может проявляться не только изменениями ногтей. Среди возможных симптомов — одышка при физической нагрузке или в состоянии покоя, слабость, повышенная утомляемость, а также отеки в области стоп и лодыжек.

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Такие проявления не всегда возникают внезапно. Они могут усиливаться постепенно, из-за чего человек сначала объясняет снижение выносливости возрастом или плохой физической формой.

Однако побледневшие ногти не являются основанием для самостоятельного вывода о сердечной недостаточности. По одному внешнему признаку поставить этот диагноз невозможно.

Белые ногти не всегда связаны с сердцем

Причин такого вида ногтей может быть несколько. Ногти Терри также встречаются при заболеваниях печени и диабете. Кроме того, они могут появляться в процессе старения даже при отсутствии основного заболевания.

С диабетом связывают и другой тип изменений — так называемые линии Бо. Это поперечные углубления на ногтевой пластине, которые возникают, когда её рост на некоторое время замедляется или прекращается.

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Такие борозды могут появляться при недостаточно контролируемом диабете. Однако они не являются специфическим признаком именно этого заболевания: среди других возможных причин называют инфекции, высокую температуру, дефицит цинка, заболевания периферических сосудов и некоторые лекарственные препараты.

Что ещё может повлиять на цвет ногтей

Гораздо чаще люди замечают не побеление большей части ногтя, а небольшие светлые пятна. Они могут появляться, в частности, после незначительных травм и отличаются от характерной картины ногтей Терри.

Ногтевая пластина может выглядеть более светлой и в том случае, когда начинает отслаиваться от ногтевого ложа. Это состояние называется онихолизом. Отслоившаяся часть может приобретать белый, желтоватый или зеленоватый оттенок.

Онихолиз может быть связан с травмой, инфекцией, использованием определенных косметических средств или приемом некоторых лекарств. Среди других возможных причин также называют псориаз и заболевания щитовидной железы.

Какие ещё изменения ногтей связывают с заболеваниями

О состоянии здоровья могут свидетельствовать и другие нетипичные изменения. Одно из них — ложкообразные ногти. В этом случае они становятся тоньше и мягче, а края загнуты вверх. Это может наблюдаться при железодефицитной анемии, а также при гемохроматозе, при котором в организме накапливается избыток железа.

При синдроме желтых ногтей ногтевые пластины могут утолщаться, отрастать медленнее и приобретать желтый оттенок. Это состояние связывают, в частности, с некоторыми заболеваниями легких и лимфедемой.

Ни одна из этих особенностей в отдельности не позволяет определить конкретное заболевание. Изменения ногтей могут иметь различное происхождение, поэтому не следует ставить диагноз, основываясь только на их внешнем виде.

«Это не означает, что вы можете поставить диагноз, основываясь на состоянии ваших ногтей. Скорее, это подчеркивает, что постоянные, новые изменения не всегда следует рассматривать как чисто косметические проблемы», — отмечают авторы статьи.

В каких случаях лучше не игнорировать изменения

В первую очередь следует обратить внимание на новые и стойкие изменения. Если ногти раньше имели обычный розовый оттенок, но через несколько недель или месяцев стали значительно бледнее, особенно на нескольких пальцах, об этом стоит поговорить с врачом.

Еще одним поводом для консультации является появление других симптомов одновременно с изменениями ногтей. Среди них — одышка, необычная усталость и слабость, ухудшение переносимости физических нагрузок, отечность стоп или лодыжек.

В такой ситуации необходимо выяснить, не связано ли это внешнее изменение с каким-либо другим заболеванием. Какие именно обследования потребуются, зависит от симптомов и состояния человека.

«Ногти действительно могут свидетельствовать об изменениях в состоянии здоровья, но важно не впадать в другую крайность: ни один симптом, связанный с ногтем, не может свидетельствовать о наличии у кого-либо сердечной недостаточности, диабета или заболевания печени», — говорится в статье.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменение формы пальцев и ногтей может быть не только особенностью внешности. Постепенное утолщение кончиков пальцев иногда связано с заболеваниями легких, сердца и других органов.

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