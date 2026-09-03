У кого большие шансы дожить до 100 лет: ученые выяснили влияние генетики

Семья / © pexels.com

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Новое масштабное исследование показало, что у потомков доживших до 100 лет людей более высокие шансы на долголетие, чем у потомков людей, умерших в более молодом возрасте. Оказывается, биологические преимущества наследственности часто превосходят образ жизни.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ученые установили, что дети людей, проживших 100 лет и старше, имеют значительно меньшие риски столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением.

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Полученные результаты дополняют ряд исследований, свидетельствующих о возможном семейном характере исключительного долголетия и здорового старения. В то же время унаследованные биологические особенности могут играть большую роль, чем привычки и образ жизни.

«Долгожители — люди, которые доживают до 100 лет или больше, — дают нам важные представления о том, как выглядит здоровое старение. Мы хотели выяснить, передают ли они своим детям крепкое здоровье и долголетие и, если да, можно ли эти преимущества объяснить здоровыми привычками, или здесь действует что-то более фундаментальное, например генетика», — рассказала ведущая исследовательница доктор София Милман, профессор медицины и генетики в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна и Бостонском университете.

Для этого ученые из Медколледжа Альберта Эйнштейна и Медцентра Тафтса в Бостоне изучили данные, полученные в рамках трех масштабных международных долгосрочных исследований. Они сравнили состояние здоровья более 2300 взрослых, чьи родители были долгожителями, с показателями 2700 человек, родители которых умерли в возрасте до 86 лет.

Выяснилось, что преимущества для здоровья у детей долгожителей сохранялись даже после того, как исследователи учли ключевые факторы образа жизни, включая курение, употребление алкоголя, уровень физической активности и питание.

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По сравнению с людьми, чьи родители прожили меньше, потомки долгожителей имели на 42% более низкий риск смерти, на 33% — развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 32% — гипертонии.

«Общая согласованность этих результатов усиливает предположение, что исключительное долголетие передается в семьях. Это не значит, что образ жизни не имеет значения. Но люди из семей, где наблюдается исключительное долголетие, похоже, имеют определенные биологические преимущества, которые помогают им оставаться здоровыми, несмотря на влияние всех факторов окружающей среды и поведения», — отметил исследователь, доктор Эрик Рид.

К слову, исследование итальянских ученых с участием жителей Сардинии показало, что долгожителей из «голубых зон» объединяет не только здоровый образ жизни, но и тип личности, в частности, высокая открытость нового опыта. Исследование выявило, что доживающие до 100 лет люди отличаются любознательностью, желанием учиться, готовностью пробовать новые виды деятельности, а также лучшими навыками преодоления стресса и высшим уровнем эмоциональной компетентности.

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