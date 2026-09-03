У кого більші шанси дожити до 100 років: вчені з’ясували вплив генетики

Родина / © pexels.com

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Нове масштабне дослідження показало, що у нащадків людей, які дожили до 100 років, вищі шанси на довголіття, аніж у нащадків людей, померлих у молодшому віці. Виявляється, біологічні переваги спадковості часто перевершують спосіб життя.

Про це пише Daily Mail.

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Науковці встановили, що діти людей, які прожили 100 років і більше, мають суттєво менші ризики зіткнутися із серцево-судинними захворюваннями та підвищеним артеріальним тиском.

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Отримані результати доповнюють низку досліджень, які свідчать про можливий сімейний характер виняткового довголіття та здорового старіння. Водночас успадковані біологічні особливості можуть відігравати більшу роль, ніж звички та спосіб життя.

«Довгожителі — люди, які доживають до 100 років або більше, — дають нам важливі уявлення про те, який вигляд має здорове старіння. Ми хотіли з’ясувати, чи передають вони своїм дітям міцне здоров’я та довголіття і, якщо так, чи можна ці переваги пояснити здоровими звичками, або ж тут діє щось більш фундаментальне, наприклад генетика», — розповіла провідна дослідниця докторка Софія Мілман, професорка медицини та генетики в Медичному коледжі Альберта Ейнштейна та Бостонському університеті.

Для цього науковці з Медколеджу Альберта Ейнштейна та Медцентру Тафтса в Бостоні вивчили дані, отримані в межах трьох масштабних довготривалих міжнародних досліджень. Вони порівняли стан здоров’я понад 2300 дорослих, чиї батьки були довгожителями, з показниками 2700 людей, батьки яких померли у віці до 86 років.

З’ясувалося, що переваги для здоров’я у дітей довгожителів зберігалися навіть після того, як дослідники врахували ключові фактори способу життя — зокрема куріння, вживання алкоголю, рівень фізичної активності та харчування.

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У порівнянні з людьми, чиї батьки прожили менше, нащадки довгожителів мали на 42% нижчий ризик смерті, на 33% — розвитку серцево-судинних захворювань і на 32% — гіпертонії.

«Загальна узгодженість цих результатів підсилює припущення, що виняткове довголіття передається в сім’ях. Це не означає, що спосіб життя не має значення. Але люди з родин, де спостерігається виняткове довголіття, схоже, мають певні біологічні переваги, які допомагають їм залишатися здоровими, незважаючи на вплив факторів довкілля та поведінки, які стосуються всіх нас», — зазначив дослідник, доктор Ерік Рід.

До слова, дослідження італійських учених за участю мешканців Сардинії показало, що довгожителів із «блакитних зон» об’єднує не лише здоровий спосіб життя, а й тип особистості — зокрема, висока відкритість до нового досвіду. Дослідження виявило, що люди, які доживають до 100 років, вирізняються допитливістю, бажанням навчатися, готовністю пробувати нові види діяльності, а також кращими навичками подолання стресу та вищим рівнем емоційної компетентності.

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