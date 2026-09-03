Від перших концертів до масштабних шоу зараз: як за 20 років змінився гурт "Антитіла"

Гурт "Антитіла" / © Пресслужба гурту "Антитіла"

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Український гурт "Антитіла" презентує інструментальну композицію «Time», написану спеціально для видовищного live-show «Вдома».

Цей трек без слів, який розповідає про час, зміни та шлях через музику. Вперше пісня прозвучала під час трьох великих шоу гурту у київському «Палаці спорту». Тепер «Time» виходить окремим релізом як фрагмент майбутньої телевізійної версії шоу «Вдома». У концерті композиція стала музичним інтро та важливим сценічним містком між двома частинами шоу. У майбутньому гурт планує продовжити історію «Time», написати слова та згодом представити її у форматі пісні.

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Під час виконання композиції на екранах сцени демонструвалися архівні кадри з історії гурту — від перших років до масштабних концертів сьогодні. Під музику змінювалися кадри, роки та образи, показуючи, як змінювалися самі «Антитіла», зростала їхня аудиторія та масштаб гурту. Водночас музиканти переходили з п’яти сценічних башт, де розпочинали шоу, до центральної частини сцени з новими інструментальними сетами. Фізичний рух артистів ставав частиною історії про рух гурту в часі — від того, з чого все починалося, до того, де «Антитіла» перебувають сьогодні.

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«Цей інструментальний трек — наша музична рефлексія на спільну історію гурту, протягом якої було по-різному. І легко, й неймовірно важко, і натхненно, і спустошливо. Проте завжди чесно, щиро, по-справжньому. І ця спільна історія, ця подорож своїх і заради своїх триває далі. „Антитіла“ — більше ніж музика», — говорить соліст колективу Тарас Тополя.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Валевська довела до сліз щемливою піснею про Україну. Артистка презентувала новий трек з нагоди важливого свята.

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