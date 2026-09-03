Москва вибухнула істерикою через дії Норвегії: що сталося

Прапор Норвегії. / © Getty Images

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Норвегія арештувала російське судно «Професор Молчанов» у порту Баренцбурга на запит української державної компанії «Нафтогаз«. Арешт корабля, яке використовують для комерційних експедиційних круїзів, викликав нову істерію у Москві.

Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз».

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«Арешт має забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії близько $4,22 млрд, а також процентів і витрат, за незаконне захоплення активів „Нафтогазу“ в анексованому Криму», — наголошують у компанії.

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Зазначається, що рішення ще 31 серпня ухвалив Окружний суд Нур-Трумс і Сенья. Кораблю заборонено залишати порт Баренцбург на полярному архіпелазі Свальбард. Тепер судно заблоковане і може бути продане або використане для покриття частини боргу РФ.

Реакція РФ на арешт судна

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова істерично відреагувала на арешт судна «Професор Молчанов», зухвало назвавши це «захопленням» і «справжнім піратством».

З її слів, РФ «не покине своїх громадян». Мовляв, очільник МЗС Сергій Лавров «навчив завжди приходить на допомогу», а тому російська дипломатія, пафосно наголосила Захарова, «відстоює права тоді, коли наші (громадяни Росії — Ред) потрапляють у складну ситуацію».

Нагадаємо, група європейських країн висунула жорстку вимогу щодо активів РФ. Очільники МЗС Іспанії, Швеції, Нідерландів та Польщі надіслали офіційного листа до керівництва Єврокомісії з вимогою розробити нові механізми використання заморожених російських активів для потреб Києва.

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