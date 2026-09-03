ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

Чорний дим огорнув відоме курортне місто РФ: там лунають вибухи, атаковано порт — перші кадри

За словами очевидців, у різних районах пролунали вибухи та постріли, а опісля над портом здійнявся густий чорний дим. Офіційної реакції від російської влади немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Сочі

Атака на Сочі / © із соцмереж

У курортному Сочі в РФ пролунали вибухи. Найімовірніше, атаковано порт. За попередніми даними моніторингових каналів, горить ЗРГК «Панцир-С1».

Відео наслідків атаки по Сочі поширюють очевидці у Мережі.

На кадрах видно, як над портом здіймається густий чорний дим. За словами очевидців, перед цим у різних районах було чути вибухи та постріли — ймовірно, російські військові намагалися збити повітряні цілі.

Наслідки атаки видно за кількасот метрів від місця події. Судячи з оприлюднених кадрів, пролунали щонайменше два вибухи.

Моніторингові канали повідомляли, що над містом літали українські безпілотники. Втім, за даними OSINT-аналітиків, порт атакували безекіпажні катери.

Станом на 10:35 реакції російської влади чи військових немає.

© із соцмереж

© із соцмереж

Атака по Росії — останні новини

Нагадаємо, у Москві другу ніч поспіль запроваджують обмеження на роботу аеропортів після заяви президента України Володимира Зеленського про українські дрони. Через ризики сотні рейсів затримали або скасували.

Через українські атаки президент РФ Володимир Путін боїться за власне життя і посилив охорону, що забезпечує його особисту безпеку та безпеку високопосадовців. Днями він підписав відповідний указ про розширення штату.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie