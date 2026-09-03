Атака на Сочі / © із соцмереж

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У курортному Сочі в РФ пролунали вибухи. Найімовірніше, атаковано порт. За попередніми даними моніторингових каналів, горить ЗРГК «Панцир-С1».

Відео наслідків атаки по Сочі поширюють очевидці у Мережі.

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На кадрах видно, як над портом здіймається густий чорний дим. За словами очевидців, перед цим у різних районах було чути вибухи та постріли — ймовірно, російські військові намагалися збити повітряні цілі.

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Наслідки атаки видно за кількасот метрів від місця події. Судячи з оприлюднених кадрів, пролунали щонайменше два вибухи.

Моніторингові канали повідомляли, що над містом літали українські безпілотники. Втім, за даними OSINT-аналітиків, порт атакували безекіпажні катери.

Станом на 10:35 реакції російської влади чи військових немає.

© із соцмереж

© із соцмереж

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