Накрили ракетою просто серед дня: на Харківщині 10 поранених, під ударом діти

Вибух (ілюстративне фото) / © Getty Images

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Російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області.

Деталі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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“Наразі маємо інформацію про 10 постраждалих, серед них — двоє дітей. Наші медики усім надають необхідну допомогу”, – написав Синєгубов.

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Унаслідок удару також спалахнули житловий будинок та господарча споруда.

На місці працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Нічна атака на Україну 3 вересня — наслідки

У ніч проти 3 вересня російські війська атакували кілька регіонів України безпілотниками.

В Одесі удар припав по 21-поверховому житловому будинку. Пошкоджено квартири та припарковані автомобілі. Кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них троє дітей.

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Хмельницьку область російські дрони атакували двічі. У Хмельницькому уламки впали на територію підприємства, де загорілися вантажівка та склад. Водій фури отримав поранення. Під час ще однієї атаки також виникла пожежа на складі.

У Запоріжжі після удару безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю та спалахнула пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

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