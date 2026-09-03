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- Війна
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Накрили ракетою просто серед дня: на Харківщині 10 поранених, під ударом діти
Російські війська завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині. Постраждали 10 людей, серед них двоє дітей.
Російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області.
Деталі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Наразі маємо інформацію про 10 постраждалих, серед них — двоє дітей. Наші медики усім надають необхідну допомогу”, – написав Синєгубов.
Унаслідок удару також спалахнули житловий будинок та господарча споруда.
На місці працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.
Нічна атака на Україну 3 вересня — наслідки
У ніч проти 3 вересня російські війська атакували кілька регіонів України безпілотниками.
В Одесі удар припав по 21-поверховому житловому будинку. Пошкоджено квартири та припарковані автомобілі. Кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них троє дітей.
Хмельницьку область російські дрони атакували двічі. У Хмельницькому уламки впали на територію підприємства, де загорілися вантажівка та склад. Водій фури отримав поранення. Під час ще однієї атаки також виникла пожежа на складі.
У Запоріжжі після удару безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю та спалахнула пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.