Дрон влетів просто в кухню: росіяни атакували багатоповерхівку в одному із обласних центрів (фото, відео)

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

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Понад 10 поранених у Запоріжжі. Там росіяни безпілотником ударили по багатоповерхівці. Дрон влетів просто у квартиру, спалахнула пожежа. Постраждали п'ятеро мешканців, один чоловік — з опіками та вибуховою травмою — у тяжкому стані.

А згодом ворог авіабомбами атакував мости та склади. Там теж є потерпілі. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на місці атаки.

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Удар по багатоповерхівці та порятунок людей

Мешканці верхніх поверхів встигли вибігти з палаючих квартир. Ворожий безпілотник влетів просто в кухню однієї з них.

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«Мені мама її подзвонила, сестра моя, сказала, що прилетіло. Я оце в чому була, прибігла сюди. Вона мене побачила в цій тропі, говорить, що прямо їм на кухню прилетіло. У неї рука сильно пошкоджена, а батька забрали в лікарню», — розповідає Людмила, тітка постраждалої запоріжанки.

Біля підʼїздів — налякані мешканці. Люди перегукуються, аби розуміти, хто вийшов з палаючого будинку, а хто ще заблокований вогнем.

«На 9-му поверсі маленька дитина!» — кричить бабуся.

Попри густу задимленість, рятувальникам ДСНС вдалося деблокувати родину.

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«Розходимося! Чоловік, дітей, кажуть, вивели, нікого більше немає», — чути вигуки вогнеборців під час евакуації.

Вогнеборці приборкали полумʼя. Вже під ранок розвіявся дим, і люди змогли потрапити до своїх осель.

Знищені квартири та історії очевидців

Погоріло усе — стіни, меблі, речі. Вікна вибиті, частина конструкцій розтрощена. Сусідня квартира фактично знищена вогнем і закрита, її власники з опіками перебувають у лікарні.

63-річного чоловіка та його 37-річну доньку першими кинулися рятувати сусіди.

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«Сиділи на кухні, вечеряли, почули вибух. Дитина моя спала, а інша, старша, гуляла на вулиці. Потім почули, як чоловік кричав: "Допоможіть!". Мій чоловік вискочив у під’їзд і побачив полум’я. Чоловіка знесло разом із дверима, він горів. Мій чоловік узяв вогнегасник і почав гасити чоловіка та будинок», — пригадує сусідка постраждалих Сніжана.

Сама ж жінка з чоловіком та двома доньками тікали від війни у 2022 році, коли росіяни окупували їхнє рідне село в Мелітопольському районі. Тепер війна наздогнала їх і тут. З дітьми, каже, ледь вискочила з палаючого підʼїзду.

«Ми взяли рушники та вискочили на вулицю з дитиною. Там уже стояли, чекали», — додає Сніжана.

Неабияк злякалася й сусідка пані Валентина. Пенсіонерка живе сама. Вона каже, що дрон влетів просто за стіну від неї.

«Я сиділа, дивилася телевізор. І, ви знаєте, я розгубилася. Я почула свист і вибух у тій квартирі... Мене рятувальники вивели. Я зачинилася, а як виглянула — що тут вогонь... Я так і не зрозуміла, вони мене вивели», — розповідає Валентина Олександрівна.

Допомога постраждалим та повторні удари авіабомбами

Зранку мешканцям багатоповерхівки допомагають благодійники. На місце привезли будівельні матеріали та воду.

«Наразі надано допомогу 10 домоволодінням, але робота триває. Люди підходять, тому що в них була безсонна ніч, горіло, територія була перекрита. Зараз люди дивляться, які в них пошкодження, підходять до нас, звертаються. Ми говоримо з людьми, надаємо психологічну допомогу», — зазначає волонтерка Ганна Гнатуша.

Загалом у цій багатоповерхівці внаслідок удару п'ятеро людей дістали поранення. Троє з них лікуються амбулаторно.

А під ранок росіяни авіабомбами атакували запорізькі мости, через що в місті ускладнено рух. Двох людей, які їхали в цей час в автомобілі, було поранено, а їхній транспортний засіб згорів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НА ТСН ОНЛАЙН | 16:00 6 жовтня | МАРАФОН "ЄДИНІ НОВИНИ" НАЖИВО

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