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Військовий на один день пішов у СЗЧ: як його покарали
На Тернопільщині Гусятинський районний суд призначив штраф військовослужбовцю за самовільне залишення частини на добу.
У Тернопільській області на 8500 грн оштрафували військового, який на один день покинув військову частину.
Про це йдеться у постанові Гусятинського райсуду Тернопільської області.
Обставини правопорушення
Як встановив суд, військовослужбовець без поважних причин був відсутній у місці постійної дислокації військової частини в період із 14:00 15 вересня 2026 року до 15:40 16 вересня 2026 року.
Факт самовільного залишення частини (СЗЧ) та подальшого повернення бійця було зафіксовано в офіційних доповідях командування, а також у протоколі про військове адміністративне правопорушення.
Рішення суду
1 жовтня 2026 року Гусятинський районний суд Тернопільської області визнав старшого солдата винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 172-11 (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Суд ухвалив:
Накласти на військовослужбовця адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.
Звільнити засудженого від сплати судового збору на підставі п. 12 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» (як військовослужбовця у справі, пов’язаній із виконанням військового обов’язку).
Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.