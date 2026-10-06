Військовий на один день пішов у СЗЧ: як його покарали

На Тернопільщині за СЗЧ засудили військового / © скриншот з відео

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У Тернопільській області на 8500 грн оштрафували військового, який на один день покинув військову частину.

Про це йдеться у постанові Гусятинського райсуду Тернопільської області.

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Обставини правопорушення

Як встановив суд, військовослужбовець без поважних причин був відсутній у місці постійної дислокації військової частини в період із 14:00 15 вересня 2026 року до 15:40 16 вересня 2026 року.

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Факт самовільного залишення частини (СЗЧ) та подальшого повернення бійця було зафіксовано в офіційних доповідях командування, а також у протоколі про військове адміністративне правопорушення.

Рішення суду

1 жовтня 2026 року Гусятинський районний суд Тернопільської області визнав старшого солдата винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 172-11 (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд ухвалив:

Накласти на військовослужбовця адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень .

Звільнити засудженого від сплати судового збору на підставі п. 12 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» (як військовослужбовця у справі, пов’язаній із виконанням військового обов’язку).

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

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Постанова суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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