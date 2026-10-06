Росія обійшла Україну: ФІФА опублікувала ганебні зміни в рейтингу футбольних збірних

Збірна України з футболу / © Associated Press

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг чоловічих національних команд. Збірна України в ньому незбагненним чином опинилася позаду Росії.

Відповідний рейтинг можна побачити на офіійному сайті ФІФА.

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Після двох поспіль поразок у Лізі націй — від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2) — збірна України опустилася на три позиції й наразі посідає 36-те місце в світовому рейтингу.

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Російська ж збірна перебуває на 35-й сходинці. Незважаючи на відсторонення від офіційних турнірів, ФІФА досі продовжує нараховувати рейтингові бали збірній країни-терористки за результати товариських матчів.

Зазначимо, що під час поточної міжнародної паузи збірна країни-агресорки перемогла команди Ірану (2:0) та Намібії (6:0).

Лідером рейтингу ФІФА залишилася Іспанія. Друге місце зберегла Аргентина, третьою продовжує йти Франція.

Скриншот рейтингу ФІФА / inside.fifa.com

Нагадаємо, усі російські збірні та клуби були відсторонені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

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Команди з країни-терористки пропускають чемпіонати світу та Європи, а також Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій та інші турніри.

Раніше повідомлялося, що Мальдера прокоментував поразку збірної України від Угорщини у Лізі націй.

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