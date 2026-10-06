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Росія обійшла Україну: ФІФА опублікувала ганебні зміни в рейтингу футбольних збірних
Організація продовжує нараховувати рейтингові бали збірній країни-терористки, незважаючи на її відсторонення від офіційних турнірів.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг чоловічих національних команд. Збірна України в ньому незбагненним чином опинилася позаду Росії.
Відповідний рейтинг можна побачити на офіійному сайті ФІФА.
Після двох поспіль поразок у Лізі націй — від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2) — збірна України опустилася на три позиції й наразі посідає 36-те місце в світовому рейтингу.
Російська ж збірна перебуває на 35-й сходинці. Незважаючи на відсторонення від офіційних турнірів, ФІФА досі продовжує нараховувати рейтингові бали збірній країни-терористки за результати товариських матчів.
Зазначимо, що під час поточної міжнародної паузи збірна країни-агресорки перемогла команди Ірану (2:0) та Намібії (6:0).
Лідером рейтингу ФІФА залишилася Іспанія. Друге місце зберегла Аргентина, третьою продовжує йти Франція.
Нагадаємо, усі російські збірні та клуби були відсторонені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.
Команди з країни-терористки пропускають чемпіонати світу та Європи, а також Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій та інші турніри.
Раніше повідомлялося, що Мальдера прокоментував поразку збірної України від Угорщини у Лізі націй.