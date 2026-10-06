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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Футболісти збірної України емоційно прокоментували поразку від Угорщини у Лізі націй

Гравці "синьо-жовтих" висловилися про програш угорцям у поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Футболісти збірної України емоційно прокоментували поразку від Угорщини в матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві.

Команда Андреа Мальдери зазнала поразки з рахунком 1:2. Українці пропустили на старті другого тайму, потім на 83-й хвилині відігралися, але вже за дві хвилини угорці забили вирішальний гол.

Ілля Крупський

"Якщо чесно, важко щось коментувати. Є відчуття незавершеності. Ми непогано грали, атакували, проте трохи не пощастило, десь не дограли. Будемо боротися, адже попереду у нас ще два матчі, які можуть усе перевернути. Хочу попросити вибачення у вболівальників, які приїхали на стадіон, і в тих, хто дивився матч по телевізору. На жаль, ми не змогли порадувати вас результатом. Будемо намагатися це зробити в наступних поєдинках".

Роман Яремчук

"Я вважаю, чесно кажучи, що ми провели дуже хороший перший тайм, справді контролювали матч, створювали моменти. Я відчував у цей момент, що нам потрібно поставити крапку, забити м'яч, бо суперник скористається своєю атакою й заб'є. У підсумку так і сталося. Потім ми нібито виправили ситуацію, повірили в те, що можемо перемогти — і нас знову спіймали на контратаці, ми пропустили".

Едуард Сарапій

"Ми віддали всі сили на полі, тому за саму гру нам точно не соромно. У першому таймі відчувалося, що ми домінуємо, багато володіли м'ячем і створювали моменти. На жаль, знову підвела реалізація. У першому пропущеному голі десь втратили концентрацію. Треба було грати компактніше, адже навіть найменші помилки суперник не пробачає. Щодо другого голу — як і в матчі з Північною Ірландією, знову подача — і знову в нашому штрафному майданчику гравців суперника більше, ніж нас. Так не може бути".

Ігор Краснопір

"Є гіркота саме від такого матчу, коли у суперника реально два моменти, і вони їх реалізують. А у нас є багато нагод і багато гостроти, але, на жаль, чомусь не влітає".

В іншому поєдинку 4-го туру цього квартету Північна Ірландія вдома зіграла внічию з Грузією (0:0).

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

Заключні матчі групового раунду Ліги націй українці зіграють під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Угорщини перед матчем проти України відреагував на скандал з російською піснею.

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