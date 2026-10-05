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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України програла Угорщині в матчі Ліги націй

Підопічні Андреа Мальдери зазнали другої поразки поспіль у турнірі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Україна — Угорщина

Україна — Угорщина / © УАФ

Збірна України з футболу поступилася Угорщині в матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві та завершився з рахунком 1:2.

У першому таймі збірна України перевершила суперника за кількістю створених гольових моментів. Уже 11-й хвилині зустрічі Олег Очеретько із зони перед штрафним майданчиком влучив у поперечину.

На 19-й хвилині чудовий шанс мав Матвій Пономаренко, який після прострілу з правого флангу від Єгора Назарини з лінії воротарського майданчика п'ятою пробив повз дальню стійку.

Перший тайм поєдинку завершився без голів, а ось на старті другого тайму угорці відкрили рахунок — на 52-й хвилині Мілан Тот на лівому фланзі штрафного майданчика збірної України отримав розрізну передачу від Мілана Віталіша та переграв воротаря "синьо-жовтих" Антолія Трубіна.

Після пропущеного м'яча підопічні Андреа Мальдери почали активно тиснути на ворота суперника і досягнули бажаного на 83-й хвилині — Роман Яремчук забив ударом головою після подачі Олександра Піхальонка з кутового.

Проте уже за дві хвилини угорці знову вийшли вперед — Марк Чінгер у воротарському майданчику збірної України пробив під поперечину після навісу Раймунда Тота з правого флангу.

Україна: Трубін — Крупський, Забарний, Сарапій, Михавко — Циганков, Очеретько (Піхальонок, 70), Назарина (Варфоломєєв, 86), Велетень (Хлань, 60) — Пономаренко (Яремчук, 60), Краснопір (Ванат, 60).

Угорщина: Б. Тот — Ошват, Орбан, Чінгер, Віталіш — Шефер (Р. Тот, 72), Собослаї (Чонгваї, 87) — Лукач (Юрек, 61), А. Тот (Т. Сюч, 61), Нодь — М. Тот (Солої, 72).

Попередження: Назарина — Лукач, Р. Тот

В іншому поєдинку 4-го туру цього квартету Північна Ірландія вдома зіграла внічию з Грузією (0:0).

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

У наступному турі Україна на виїзді зіграє з Північною Ірландією, а Угорщина у гостях позмагається з Грузією. Обидва матчі заплановані на 14 листопада.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Угорщини перед матчем проти України відреагував на скандал з російською піснею.

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