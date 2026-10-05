Скасований обід та п'ятигодинний відпочинок: візит до США підігрів чутки про хворобу лідера КНР – WSJ

Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Під час вересневого візиту до США китайська сторона попросила передбачити для Сі Цзіньпіна більше часу на відпочинок. У Білому домі для нього мали виділити окрему кімнату, а від запланованого робочого обіду з президентом США Дональдом Трампом Пекін узагалі відмовився.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на людей, знайомих із підготовкою візиту.

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Окрему кімнату для Сі облаштували в Західному крилі Білого дому. Там він міг перепочити між офіційними заходами. Приєднатися до нього дозволялося лише дружині Пен Ліюань — навіть інші високопосадовці китайської делегації, зокрема близький соратник Сі Цай Ці, користуватися приміщенням не могли.

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Ще приблизно за місяць до поїздки китайська сторона відмовилася від робочого обіду Сі й Трампа, який мав відбутися 24 вересня — у єдиний повний день саміту. Американцям пояснили, що китайському лідеру потрібно більше часу на відпочинок.

У підсумку посеред дводенного візиту в його графіку з’явилася майже п’ятигодинна пауза.

Графік Сі виявився незвично вільним

Після прибуття до Вашингтона ввечері Сі не мав жодних запланованих заходів. А в останній день поїздки, 25 вересня, він провів у Національному архіві лише близько десяти хвилин, хоча американська сторона відводила на цей візит більше часу.

Частину змін у програмі можна пояснити виснажливим перельотом: перед цим Сі близько 14 годин летів із Пекіна, тож на ньому могла позначитися різниця часових поясів.

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Однак і головна зустріч із Трампом була нетривалою. Переговори в Білому домі почалися близько полудня 24 вересня і закінчилися вже на початку другої половини дня. Сі після цього поїхав і повернувся лише ввечері — на державну вечерю.

Колишній високопосадовець Ради національної безпеки США Денніс Вайлдер, який свого часу організовував візити іноземних лідерів, назвав такий формат безпрецедентним.

«Ми ніколи нічого подібного не робили. Це незвично», — сказав він.

Вайлдера здивувало і те, наскільки мало часу залишили саме для змістовних переговорів лідерів двох найбільших економік світу.

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У Вашингтоні Сі пересувався обережно

Окрему увагу WSJ звернуло на відео з поїздки. Спускаючись трапом літака, Сі однією рукою тримався за поручень, а другою — за Пен Ліюань.

Схожа сцена повторилася через два дні біля Національного архіву. Підіймаючись сходами разом із Трампом і першою леді, Сі весь час тримав дружину за руку.

Ці моменти китайські державні телеканали у вечірніх випусках не показали.

Питання щодо фізичного стану китайського лідера виникали й раніше. На початку вересня, як повідомляв WSJ, він пропустив урочисту вечерю на саміті БРІКС в Індії, де були Володимир Путін та інші світові лідери. Причиною називали погане самопочуття.

Водночас експерти, які стежать за китайською владою, не бачать у публічних виступах Сі ознак погіршення його когнітивних здібностей. Професор політології Міньсінь Пей наголошує: фізичне ослаблення саме по собі ще не означає, що політик не здатний виконувати свої обов’язки.

У випадку Сі будь-які питання щодо його здоров’я мають і політичне значення. Він сконцентрував у своїх руках більше влади, ніж будь-який китайський керівник із часів Мао Цзедуна, але досі не визначив очевидного наступника.

Що відомо про зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа

Нагадаємо, 23–25 вересня Сі Цзіньпін перебував у США з державним візитом. Китайського лідера приймали з особливою урочистістю: Дональд Трамп і перша леді Меланія особисто зустріли його на авіабазі Ендрюс біля Вашингтона.

Однією з тем переговорів була війна в Україні, однак ані Вашингтон, ані Пекін не розкрили подробиць цієї частини розмови. Загалом після зустрічі сторони повідомили небагато деталей і не оголосили про домовленості, які могли б суттєво змінити відносини між США та Китаєм.

Журналіст Віталій Портников назвав візит таким, що завершився без реального прориву. За його оцінкою, для Сі важливим був сам формат державного прийому як демонстрація рівноправного діалогу з президентом США.

Після візиту Трамп заявив, що планує провести із Сі Цзіньпіном ще дві зустрічі до кінця 2026 року.

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