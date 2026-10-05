Депутата Гончаренка виключили з фракції «Євросолідарність»: що заявили

Олексій Гончаренко

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Фракція «Європейська Солідарність» ухвалила рішення про виключення зі свого складу народного депутата Олексія Гончаренка.

Про це йдеться в офіційні заяві «Євросолідарності».

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«Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією „Європейської Солідарності“ та її ідеологічними засадами», — зазначили у фракції.

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«Саме тому фракція „Європейська Солідарність“ — ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності», — продовжили у політичній силі.

У «Євросолідарності» додали, що це рішення не перекреслює років спільної роботи, однак «партійна єдність не повинна залишатися формальністю», коли йдеться про «принципово різні відповіді на питання майбутнього держави».

Чим пояснили таке рішення

«Євросолідарність» пояснює, що публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією фракції та її ідеологічними засадами.

«Для „Європейської Солідарності“ такими принципами є сильна українська армія, українська мова, незалежна українська церква, членство України в Європейському Союзі та НАТО. Ми переконані: це фундамент української державності, який допоміг Україні вистояти у роки війни з Росією і має визначати її майбутнє», — йдеться в повідомленні

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На думку фракції, ці принципи «не можуть бути предметом торгу — ані всередині України, ані на переговорах із Росією».

Що відомо про заяви Гончаренка

Нагадаємо, днями нардеп Олексій Гончаренко зробив низку гучних заяв, закликавши починати переговори з Росією.

Своє бачення переговорів він виклав у колонці на «Українській правді».

Політолог Вадим Денисенко проаналізував гучні заяви Гончаренка про мир.

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Нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев також заговорив про мир, проте з економічним підтекстом, говорячи про важкий економічний прогноз для України. Також він згадав про соціологію, що «більшість людей підтримують перемовини і мир на важких умовах, але таких, які забезпечать припинення війни назавжди…»

До них приєднався міський голова Харкова Ігор Терехов, який розкритикував так звану «партію війни» і заявив, що бажання миру не потребує виправдань.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський жорстко відповів політикам, які закликають до переговорів з РФ.

Натомість журналіст Віталій Портников заявив, що якщо російські війська зайдуть до Києва, то розстріляють в тому числі і нардепів Олексія Гончаренка і Данила Гетманцева, які висловилися за пошук мирного діалогу з РФ.

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