Зеленський жорстко відповів нардепам, які закликають до переговорів з РФ

Зеленський відповів на заяви деяких політиків, які закликають домовлятися з РФ / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський відповів нардепам, які закликають домовлятися з РФ.

Про це глава держави сказав на прес-конференції, передає кореспондентка ТСН.

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«Коли ми говоримо про єдність, щоб це просто не звучало пафосно, ми повинні розуміти, що єдність — це відповідальність, безумовно. Передусім народних обранців, тому що вони представляють той чи інший регіон. Люди підтримували цих людей і вони відповідні давали тези, чому люди їх підтримували. Я думаю, що народні обранці служать Україні — незалежній, суверенній. Здавати інтереси нашої держави не можна ні в якому випадку», — заявив Зеленський.

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На думку президента, «як би складно не було, не можна прогинатися від Путіна і під Росію, тому що Україну зламають».

Водночас Зеленський заспокоїв українців, запевнивши, що подібні заяви окремих парламентарів жодним чином не впливають на офіційний переговорний процес.

«Я розумію, що від цих людей точно не залежить перемовний процес. Тому народ України може бути спокійним. Але тим не менше, на паніку сіяти не треба. І так вистачає всіх викликів, ударів. Хаос нікому не потрібен. Росіяни цього і добиваються. Безумовно, депутати, як будь-яка людина в нашій державі, завдяки тому, що у нас дуже демократична держава, зі свободою слова, вони можуть щось сказати. Але вони мають відповідальність. Особисту, політичну, просто думати про це. Думати. Я це говорю не для того, щоб вони вступили зі мною в діалог. Тому що ми повинні зробити все, щоб не давати жодного шансу Путіну, жодного шансу „рускім“, — підсумував глава держави.

Нагадаємо, днями нардеп Олексій Гончаренко зробив низку гучних заяв, закликавши починати переговори з Росією.

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Нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев також заговорив про мир, проте з економічним підтекстом, говорячи про важкий економічний прогноз для України. Також він згадав про соціолонію, що «більшість людей підтримують перемовини і мир на важких умовах, але таких, які забезпечать припинення війни назавжди…»

До них приєднався міський голова Харкова Ігор Терехов, який розкритикував так звану «партію війни» і заявив, що бажання миру не потребує виправдань.

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