Зеленский жестко ответил нардепам, призывающим к переговорам с РФ

Зеленский ответил на заявления некоторых политиков, призывающих договариваться с РФ / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский ответил нардепам, призывающим договариваться с РФ.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, передает корреспондент ТСН.

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«Когда мы говорим о единстве, чтобы это просто не звучало пафосно, мы должны понимать, что единство — это ответственность, безусловно. Прежде народных избранников, потому что они представляют тот или иной регион. Люди поддерживали этих людей и они давали тезисы, почему люди их поддерживали. Я думаю, что народные избранники служат Украине — независимой, суверенной. Сдавать интересы нашего государства нельзя ни в коем случае», — заявил Зеленский.

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По мнению президента, «как бы сложно ни было, нельзя прогибаться от Путина и под Россию, потому что Украину сломают».

В то же время, Зеленский успокоил украинцев, заверив, что подобные заявления отдельных парламентариев никоим образом не влияют на официальный переговорный процесс.

«Я понимаю, что от этих людей точно не зависит переговорный процесс. Поэтому народ Украины может быть спокоен. Но, тем не менее, на панику сеять не надо. И так достаточно всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. Россияне этого и добиваются. Безусловно, депутаты, как любой человек в нашем государстве благодаря тому, что у нас очень демократическое государство, со свободой слова, они могут что-то сказать. Но они несут ответственность. Личную, политическую, просто думать об этом. Думать. Я это говорю не для того, чтобы они вступили со мной в диалог. Потому что мы должны сделать все, чтобы не давать ни одного шанса Путину, ни одного шанса русским», — подытожил глава государства.

Напомним, на днях нардеп Алексей Гончаренко сделал ряд громких заявлений, призвав начать переговоры с Россией.

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Нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев также заговорил о мире, но с экономическим подтекстом, говоря о тяжелом экономическом прогнозе для Украины. Также он упомянул о социолонии, что «большинство людей поддерживают переговоры и мир на тяжелых условиях, но таких, которые обеспечат прекращение войны навсегда…»

К ним присоединился мэр Харькова Игорь Терехов, который раскритиковал так называемую «партию войны» и заявил, что желание мира не требует оправданий.

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