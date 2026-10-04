Чем помыть пол, чтобы в доме не было пауков: полезный лайфхак наших бабушек

Как избавиться от пауков в доме / © www.freepik.com/free-photo

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Осенью пауки нередко появляются в домах и квартирах, прячутся в углах, за мебелью и под плинтусами. Чтобы снизить вероятность их появления, не обязательно покупать дорогостоящие химические средства. Наши бабушки использовали простые домашние растворы для мытья полов, в частности воду с ароматными эфирными маслами.

Раньше мы писали, как утеплить пол без дорогостоящего ремонта.

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Чем помыть пол, чтобы отпугнуть пауков

Один из популярных домашних способов — добавить в воду для мытья полов несколько капель эфирного масла мяты перечной. Ее насыщенный аромат часто используют в народных методах отпугивания насекомых и пауков.

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Для приготовления раствора понадобятся:

5–8 капель эфирного масла мяты перечной;

5 литров теплой воды;

обычное средство для мытья полов, если оно нужно для вашего покрытия.

Тщательно перемешайте воду, смочите тряпку и вымойте пол, уделяя особое внимание углам, плинтусам и местам за мебелью. Сначала проверьте раствор на незаметном участке покрытия.

Важно: эфирное масло не следует наносить непосредственно на ламинат, паркет или другие поверхности, ведь оно может оставить пятна. Также не используйте его там, где до него могут добраться кошки, собаки или маленькие дети.

Какие еще домашние хитрости помогут избавиться от пауков

Самого мытья полов недостаточно, если пауки имеют удобные места для проникновения и укрытия. Чтобы их в доме не было, следует соединить уборку с несколькими простыми действиями.

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Регулярно убирайте паутину. Проверяйте углы потолка, пространство за шкафами, подоконники и места у труб. Закройте щели. Проверьте участки у окон, дверей, вентиляционных проемов и плинтусов. Через небольшие отверстия пауки могут попадать во внутрь. Не оставляйте лишних тайников. Картонные коробки, кучи газет и вещи, сложенные на полу, создают удобные места для пауков. Уменьшите количество насекомых в помещении. Пауки питаются другими мелкими членистоногими, поэтому защита от насекомых и москитные сетки на окнах тоже могут помочь.

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