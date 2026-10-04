Похмелье или смертельная угроза? Почему не стоит ставить себе диагнозы в интернете / © Credits

Реклама

Обычная вечеринка чуть не закончилась трагедией для британки, воспринявшей первые симптомы смертельно опасного сепсиса из-за последствий употребления алкоголя.

Об этом случае сообщает Daily Mail.

Реклама

Проснувшись на следующее утро после вечеринки, 18-летняя студентка Элла Блэк почувствовала сильную тошноту, озноб, головную боль и общую слабость. Считая, что это стандартный похмельный синдром, она пыталась заботиться о себе дома — пила воду и оставалась в постели.

Реклама

«У меня уже начало болеть горло», — говорит Элла. «Я едва сознавала, что это произошло довольно внезапно, но списала это на сильную боль в горле. Я выпила обезболивающие и легла спать».

Однако в течение дня ее состояние стремительно ухудшалось: появилась высокая температура, учащенное сердцебиение, а головокружение стало настолько сильным, что потеряла возможность самостоятельно передвигаться.

Читайте также Фитнес против похмелья — действительно ли спорт может облегчить утро после вечеринки

«Я довольно быстро поняла, что чувствую себя гораздо хуже, чем должна быть. У меня была классическая головная боль и тошнота в животе, но я тоже чувствовала сокрушительное истощение и едва могла переступать с ноги на ногу. Мне тоже было очень холодно, и я дрожала», — вспоминает девушка.

Как и миллионы молодых людей, впервые живущих вдали от дома, Элла обратилась в интернет за ответами. Введя свои симптомы в онлайн поиск и инструмент искусственного интеллекта, результаты успокоили ее: вероятно, это был просто ларингит, легкая вирусная инфекция, которая пройдет сама по себе.

Реклама

Успокоившись диагнозом искусственного интеллекта, Элла уехала на завтрак с родителями. Родные, оценив критичность ситуации, призвали немедленно обратиться к медикам.

В тот вечер онлайн-врач общей практики повторил оценку искусственного интеллекта, официально поставив ей диагноз ларингит. Но здоровье Эллы быстро ухудшалось.

До воскресенья она не могла говорить и постоянно рвала. До понедельника утром она проснулась в своей студенческой комнате, дрожа от лихорадки, полностью растерянная и в мучительных страданиях.

«Я сонно позвонила маме на работу, описывая невыносимую боль в мышцах ног. Она сказала мне немедленно ехать в больницу», — отмечает студентка.

Реклама

В медицинском учреждении врачи срочно диагностировали у пациентки сепсис — тяжелую реакцию иммунной системы на инфекцию, которая быстро приводит к поражению внутренних органов. По словам медиков, счет шел на часы и задержка с госпитализацией могла стоить девушке жизни.

«Врачи сказали, что если бы я задержала лечение еще на 12 часов, я могла бы умереть. Это ужасно», — отмечает Элла.

Как отличить сепсис от обычного похмелья

Специалисты предостерегают, что на ранних стадиях сепсис действительно легко перепутать с тяжелым похмельем или простудой. Однако существует ряд «красных флажков», при наличии которых нужно немедленно обращаться за экстренной медицинской помощью:

Спутанность сознания, бред или бессвязная речь;

Сильный озноб и нетипично высокая температура тела;

Одышка и очень учащенное дыхание и пульс;

Изменение цвета кожи: бледность или посинение

Отсутствие мочеотделения в течение 12 часов и более.

Знайте, что вам нормально. Онлайн-инструменты знают только то, что вы печатаете; они не знают, что вам нормально. Если вы испытываете необычную усталость или одышку, ваше сердцебиение ускоряется в состоянии покоя или вы испытываете серьезное недомогание, немедленно обратитесь к медицинскому работнику.

Новости партнеров