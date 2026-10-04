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Всплыли подробности о пилоте Flydubai, пытавшемся захватить самолет: в сообщениях нашли упоминания об Украине и России
Речь идет о 29-летнем Хамаме аль-Хаммаме — втором пилоте Flydubai, обвиняемом в нападении на командира экипажа во время рейса из Дубая в Тель-Авив. По данным Metro, ранее он обучался в Великобритании.
Второй пилот Flydubai Хамам аль-Хаммами, обвиняемый в нападении на командира самолета и попытке захватить воздушное судно, ранее публиковал в соцсетях сообщения с призывами к насилию в отношении женщин, а также упоминаниями об Украине и России.
Об этом пишет британское издание Metro.
Речь идет о сообщениях, опубликованных в 2022 году в аккаунте X с названием и именем пользователя, которые соответствовали данным аль-Хаммами. Архивные публикации сохранила система Wayback Machine.
На тот момент аль-Хаммами учился дистанционно по специальности, связанной с управлением в авиации, в Buckinghamshire New University. Университет подтвердил Metro факт его учебы, но подчеркнул, что он не проходил там летную подготовку.
Что писал мужчина в соцсетях
В одном из сообщений пользователь комментировал историю женщины, которая рассказала, что ее муж узнал о переписке с мужчиной, которую она когда-то любила.
«Я бы топтал твою голову, вытер бы о тебя пол, сделал бы тебя примером для других, а потом расстался бы с тобой :)», — написал пользователь @PilotHam.
В другой дискуссии, касавшейся удара по женщине, пользователь оправдывал насилие.
«Он дал ей превентивную оплеуху, чтобы она изменила свои границы, так же как Россия дала пощечину Украине, чтобы скорректировать ее границы :)», — написал он.
Позже в том же разговоре пользователь заявил, что если бы женщина «хоть чуть-чуть дохнула», он бы «растоптал ей голову».
В публикациях также говорилось о женщинах из Саудовской Аравии. Автор утверждал, что создавал профили на сайтах знакомств, чтобы получать от них фотографии.
«Я просил женщин посылать мне обнаженные фото, и они это делали. Дешевые шлюхи!» — говорится в одном из архивных сообщений.
По данным Metro, в других публикациях пользователь называл женщин из стран Персидского залива «глупыми», а также оставлял гомофобные комментарии.
Что известно о нападении на борту Flydubai
Инцидент произошел во время рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив 30 сентября. На борту находилось более 170 пассажиров, преимущественно граждане Израиля.
По данным властей ОАЭ, второй пилот атаковал командира самолета Смита Маччхара аварийным топором, хранящимся в кабине пилотов на случай чрезвычайных ситуаций.
Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сайф Аль-Шамси заявил, что подозреваемый во время полета напал на пилота в кабине и пытался получить контроль над органами управления самолетом.
В результате инцидента самолет резко потерял высоту. Несколько пассажиров ворвались в кабину и помогли обуздать нападающего.
Экипаж подал несколько аварийных сигналов, после чего самолет был перенаправлен в аэропорт Табук в Саудовской Аравии.
Хамам аль-Хаммами находится под стражей в Абу-Даби. Его аккаунт в X недоступен. Профиль мужчины в LinkedIn также был удалён. После неудачной попытки захвата самолета на этой странице, по данным СМИ, появились два сообщения, один из которых содержал фотографию Аймана аль-Завахири — бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент следствием исламистской радикализации.