Спливли подробиці про пілота Flydubai, який намагався захопити літак: у дописах знайшли згадки про Україну та Росію

Flydubai / © Associated Press

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Другий пілот Flydubai Хамам аль-Хаммамі, якого звинувачують у нападі на командира літака та спробі захопити повітряне судно, раніше публікував у соцмережах дописи із закликами до насильства щодо жінок, а також згадками про Україну та Росію.

Про це пише британське видання Metro.

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Йдеться про дописи, які були опубліковані 2022 року в акаунті X із назвою та ім’ям користувача, що відповідали даним аль-Хаммамі. Архівні публікації зберегла система Wayback Machine.

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На той момент аль-Хаммамі навчався дистанційно за спеціальністю, пов’язаною з управлінням в авіації, у Buckinghamshire New University. Університет підтвердив Metro факт його навчання, але наголосив, що він не проходив там льотну підготовку.

Що писав чоловік у соцмережах

В одному з дописів користувач коментував історію жінки, яка розповіла, що її чоловік дізнався про листування з чоловіком, якого вона колись кохала.

«Я б топтав твою голову, витер би об тебе підлогу, зробив би тебе прикладом для інших, а потім розлучився б із тобою :)», — написав у відповідь користувач @PilotHam.

В іншій дискусії, яка стосувалася удару по жінці, користувач виправдовував насильство.

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«Він дав їй превентивного ляпаса, щоб вона змінила свої межі, так само як Росія дала ляпаса Україні, щоб скоригувати її кордони :)», — написав він.

Пізніше в тій самій розмові користувач заявив, що якби жінка «хоч трохи дихнула», він би «розтоптав їй голову».

У публікаціях також ішлося про жінок із Саудівської Аравії. Автор стверджував, що створював профілі на сайтах знайомств, щоб отримувати від них фотографії.

«Я просив жінок надсилати мені оголені фото, і вони це робили. Дешеві повії!» — йдеться в одному з архівних дописів.

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За даними Metro, в інших публікаціях користувач називав жінок із країн Перської затоки «дурними», а також залишав гомофобні коментарі.

Що відомо про напад на борту Flydubai

Інцидент стався під час рейсу Flydubai з Дубая до Тель-Авіва 30 вересня. На борту перебували понад 170 пасажирів, переважно громадяни Ізраїлю.

За даними влади ОАЕ, другий пілот атакував командира літака Сміта Маччхара аварійною сокирою, яка зберігається в кабіні пілотів на випадок надзвичайних ситуацій.

Генеральний прокурор ОАЕ Хамад Сайф Аль-Шамсі заявив, що підозрюваний під час польоту напав на пілота в кабіні та намагався отримати контроль над органами управління літаком.

Унаслідок інциденту літак різко втратив висоту. Кілька пасажирів увірвалися до кабіни та допомогли приборкати нападника.

Екіпаж подав кілька аварійних сигналів, після чого літак перенаправили до аеропорту Табук у Саудівській Аравії.

Хамам аль-Хаммамі наразі перебуває під вартою в Абу-Дабі. Його акаунт у X недоступний. Профіль чоловіка в LinkedIn також був видалений. Після невдалої спроби захоплення літака на цій сторінці, за даними ЗМІ, з’явилися два дописи, один із яких містив фотографію Аймана аль-Завахірі — колишнього лідера терористичної організації «Аль-Каїда».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав інцидент наслідком «ісламістської радикалізації».

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