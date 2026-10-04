Чим помити підлогу, щоб у домі не було павуків: корисний лайфгак наших бабусь

Як позбутися павуків у домі / © www.freepik.com/free-photo

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Восени павуки нерідко з’являються в будинках і квартирах, ховаються в кутах, за меблями та під плінтусами. Щоб зменшити ймовірність їхньої появи, не обов’язково купувати дорогі хімічні засоби. Наші бабусі використовували прості домашні розчини для миття підлоги, зокрема воду з ароматними ефірними оліями.

Раніше ми писали, як утеплити підлогу без дорогого ремонту.

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Чим помити підлогу, щоб відлякати павуків

Один із популярних домашніх способів — додати у воду для миття підлоги кілька крапель ефірної олії м’яти перцевої. Її насичений аромат часто використовують у народних методах відлякування комах і павуків.

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Для приготування розчину знадобляться:

5–8 крапель ефірної олії м’яти перцевої;

5 літрів теплої води;

звичайний засіб для миття підлоги, якщо він потрібен для вашого покриття.

Ретельно перемішайте воду, змочіть ганчірку та вимийте підлогу, приділяючи особливу увагу кутам, плінтусам і місцям за меблями. Спочатку перевірте розчин на непомітній ділянці покриття.

Важливо: ефірну олію не слід наносити безпосередньо на ламінат, паркет або інші поверхні, адже вона може залишити плями. Також не використовуйте її там, де до неї можуть дістатися коти, собаки чи маленькі діти.

Які ще домашні хитрощі допоможуть позбутися павуків

Самого миття підлоги недостатньо, якщо павуки мають зручні місця для проникнення та укриття. Щоб їх у домі не було, варто поєднати прибирання з кількома простими діями.

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Регулярно прибирайте павутину. Перевіряйте кути стелі, простір за шафами, підвіконня та місця біля труб. Закрийте щілини. Перевірте ділянки біля вікон, дверей, вентиляційних отворів і плінтусів. Через невеликі отвори павуки можуть потрапляти всередину. Не залишайте зайвих схованок. Картонні коробки, купи газет і речі, складені на підлозі, створюють зручні місця для павуків. Зменште кількість комах у приміщенні. Павуки живляться іншими дрібними членистоногими, тому захист від комах і москітні сітки на вікнах також можуть допомогти.

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