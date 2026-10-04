У твідовій мінісукні і на шпильках: помічниця Трампа продемонструвала струнку фігуру і ноги

Наталі Гарп / © Associated Press

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Помічниця Дональда Трампа Наталі Гарп була присутня на заході, присвяченому охороні здоров’я, в Овальному кабінеті Білого дому. Вона слухала виступ президента, а згодом фотографи зазнімкували її під час посадки на борт гелікоптера Marine One.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі була одягнена у золотисто-жовту твідову мінісукню з різнокольоровими вкрапленнями. Вбрання без рукавів мало приталений силует, округлу горловину і ряд великих золотистих ґудзиків спереду. Краї горловини, пройм і подолу прикрашала коротка торочка. Таке саме оздоблення було й на накладних кишенях із ґудзиками.

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Сукню Гарп поєднала з бежевими шкіряними туфлями-човниками з гострими носками на високих шпильках, які візуально подовжували її ноги.

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Наталі Гарп / © Associated Press

Волосся вона зібрала в акуратний пучок, уклавши передні пасма на бічний проділ. У макіяжі Наталі зробила акцент на очах, підкресливши їх темною підводкою. Образ доповнили маленькі золотисті сережки.

На борт Marine One Гарп піднімалася з великим чорним рюкзаком за плечима, тримаючись за поручень і усміхаючись.

Наталі Гарп / © Associated Press

Нагадаємо, Наталі Гарп продемонструвала аутфіт у приталеній сукні міді зі строкатим квітковим принтом.

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