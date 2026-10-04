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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
2 хв

З косою до пояса і в сукні з квітами і стрічками: Сара Джессіка Паркер з чоловіком на галавечорі у Нью-Йорку

61-річна акторка обрала для світського виходу романтичний образ із квітковою вишивкою і здивувала незвичайною зачіскою з довжелезною косою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер відвідала осінній галавечір моди New York City Ballet, який відбувся у театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку. На червоній доріжці зірка серіалу «Секс і місто» позувала разом зі своїм чоловіком — актором і режисером Меттью Бродеріком.

Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік / © Associated Press

Сара постала на івенті у ніжному романтичному образі. На ній була напівпрозора сукня кремового відтінку з колекції прет-а-порте Simone Rocha осінь-зима 2026-2027.

Вбрання довжини міді мало V-подібне декольте, рукави три чверті та пишну спідницю. Сукня була прикрашена дрібною квітковою вишивкою, а її головною родзинкою стали довгі атласні стрічки ніжно-рожевого кольору, які перепліталися крізь декоративні отвори спереду та з боків і спадали майже до підлоги.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Аутфіт акторка доповнила гостроносими туфлями зі стразами і пряжками, а також білою сумкою з ажурною перфорацією.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Особливу увагу привертала зачіска знаменитості. Сара зібрала волосся у високу об’ємну косу, яка сягала майже стегон, і вплела в неї довгі рожеві атласні стрічки в тон сукні. Така зачіска додала її образу казковості і чудово гармоніювала з романтичним вбранням.

Паркер зробила макіяж із акцентом на очах, які підкреслила чорними стрілками і смарагдовими тінями, а губи нафарбувала глянцевим блиском. На ній також були перлинні сережки-пусети, ланцюжок з підвіскою і каблучка.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Її чоловік Меттью Бродерік обрав для вечора класичний чорний смокінг із білою сорочкою і чорним метеликом. На лацкані його піджака красувалася біла квітка.

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер розкрила секрет своєї любові до взуття.

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