Сара Джессіка Паркер привітала своїх доньок-близнючок із 17-річчям і показала їхні рідкісні дитячі фото

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

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61-річна американська акторка, зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джессіка Паркер — опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких зазнімковані її доньки-близнючки. Публікація в Мережі була приурочена до їхнього дня народження — 22 червня їм виповнилося 17 років. Усі фото дівчаток зроблені в дитинстві.

Доньки Сари Джессіки Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Доньки Сари Джессіки Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Доньки Сари Джессіки Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Доньки Сари Джессіки Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

«Сьогодні вам виповнилося 17. І ви мудрі. І гарні. І щасливі. І чудово знайдете свій шлях. І кумедні. І віддані друзі. І улюблені доньки. З днем народження, дорогі Лоретта і Табіта. З захопленням і всією моєю любов’ю. Цілую, мама», — написала акторка під знімками.

Доньки Сари Джессіки Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Доньки Сари Джессіки Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Доньки Сари Джессіки Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Доньки Сари Джессіки Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Доньки Сари Джессіки Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Зазначимо, що у Сари Джессіки Паркер та її чоловіка, актора Метью Бродеріка, троє дітей — один син і дві доньки-близнючки. Якщо син Джеймс — біологічна дитина акторки, то дівчатка народилися за допомогою сурогатної матері після тривалих спроб Сари знову завагітніти. Лоретта і Табіта ведуть відносно закритий спосіб життя, але іноді супроводжують маму на червоних доріжках і модних показах.

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Сара Джессіка Паркер із чоловіком та доньками / © Getty Images

Нагадаємо, що раніше дружина мільярдера Безоса — Лорен Санчес — привітала сина з 20-річчям і опублікувала його рідкісні фото.

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