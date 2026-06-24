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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
327
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція з'явилася на діловій зустрічі у стильному лляному штанному костюмі та з новою прикрасою на шиї

Королева Летиція і король Філіп VI були присутні на щорічному засіданні опікунської ради Фонду принцеси Астурійської в Королівському палаці Ель-Пардо в Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Їхні Величності були присутні на зустрічі, де було представлено звіт про роботу, проведену протягом минулого 2025 року. Цей документ містить інформацію про фінансове становище та майно Фонду.

Для цього заходу королева Летиція обрала лляний костюм від бренду Sezane, який вже носила раніше. Жакет вирізнявся двобортною застібкою коричневого кольору та довжиною нижче стегон, створюючи привабливий силует. Штани, у свою чергу, широкими штанинами і кроєм, що струмує.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева тримала в руках коричневий клатч із текстурою під крокодилячу шкіру, який відмінно пасував до її туфлів із лакованої шкіри такого ж кольору. Образ Летиції завершував масивний золотий ланцюжок на шиї, гарний макіяж і легке укладання.

Король був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та краватку в цятку. Його елегантний класичний образ чудово гармоніював з образом його дружини.

Король Філіп і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп і королева Летиція / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
327
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