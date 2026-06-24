Зірка Голлівуду відіграла весілля в українському стилі та показала кадри з розкішного святкування

Марина Мазепа / © instagram.com/marina_mazepa

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Голлівудська акторка, модель та хореографка Марина Мазепа, яка родом з України, відгуляла пишне весілля.

А це ж у своєму Instagram знаменитість розкриває подробиці, яким було святкування, яке, до речі, тривало й не один день. Родзинкою стало те, що у Марини Мазепи було весілля не лише в класичному стилі, але й в українському.

Весілля Марини Мазепи / © instagram.com/marina_mazepa

Зірка Голлівуду не забулась про своє коріння та дотримується традицій. Святкування весілля акторка завершила українським днем. Марина Мазепа та її чоловік одягнули вишиванки, а образ вони доповнили кулонами у вигляді герба України. На голові в акторки виднівся традиційний віночок. До речі, гості святкування теж одягали вишиванки. Модель не приховує, що хотіла, аби її рідні та близькі дізнались про частину української культури.

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Весілля Марини Мазепи / © instagram.com/marina_mazepa

«Це був ідеальний завершальний день наших весільних святкувань — камерна сімейна зустріч, сповнена українських традицій та красивих вишиванок. Для нас було надзвичайно важливо поділитися цією частиною нашої культури з друзями та рідними, які приїхали з різних країн, щоб розділити з нами це свято», — говорить акторка.

Весілля Марини Мазепи / © instagram.com/marina_mazepa

До речі, з нагоди весілля Марина Мазепа створила родинний герб, що був натхненний українською символікою. Зображення поєднує в собі сімейні історії, прізвища та два світи в одному символі.

«Однією з найособливіших деталей цього дня став наш родинний герб, який я створила спеціально для цієї події. Натхненний символікою української вишивки та моєю роботою з літерами, він поєднує дві сімейні історії, два прізвища та два світи в одному новому символі», — поділилась артистка.

Родинний герб Марини Мазепи / © instagram.com/marina_mazepa

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Марина Мазепа вийшла заміж. Акторка також показувала кадри з класичного святкування, на яких вона постає в розкішній білій сукні та з вельоном.

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