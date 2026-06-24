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Зірка Голлівуду відіграла весілля в українському стилі та показала кадри з розкішного святкування
Марина Мазепа родом з України. Вона не забувається про своє коріння та продовжує дотримуватися традицій.
Голлівудська акторка, модель та хореографка Марина Мазепа, яка родом з України, відгуляла пишне весілля.
А це ж у своєму Instagram знаменитість розкриває подробиці, яким було святкування, яке, до речі, тривало й не один день. Родзинкою стало те, що у Марини Мазепи було весілля не лише в класичному стилі, але й в українському.
Зірка Голлівуду не забулась про своє коріння та дотримується традицій. Святкування весілля акторка завершила українським днем. Марина Мазепа та її чоловік одягнули вишиванки, а образ вони доповнили кулонами у вигляді герба України. На голові в акторки виднівся традиційний віночок. До речі, гості святкування теж одягали вишиванки. Модель не приховує, що хотіла, аби її рідні та близькі дізнались про частину української культури.
«Це був ідеальний завершальний день наших весільних святкувань — камерна сімейна зустріч, сповнена українських традицій та красивих вишиванок. Для нас було надзвичайно важливо поділитися цією частиною нашої культури з друзями та рідними, які приїхали з різних країн, щоб розділити з нами це свято», — говорить акторка.
До речі, з нагоди весілля Марина Мазепа створила родинний герб, що був натхненний українською символікою. Зображення поєднує в собі сімейні історії, прізвища та два світи в одному символі.
«Однією з найособливіших деталей цього дня став наш родинний герб, який я створила спеціально для цієї події. Натхненний символікою української вишивки та моєю роботою з літерами, він поєднує дві сімейні історії, два прізвища та два світи в одному новому символі», — поділилась артистка.
Нагадаємо, у червні стало відомо, що Марина Мазепа вийшла заміж. Акторка також показувала кадри з класичного святкування, на яких вона постає в розкішній білій сукні та з вельоном.