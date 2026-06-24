Звезда Голливуда отыграла свадьбу в украинском стиле и показала кадры с роскошного празднования

Марина Мазепа / © instagram.com/marina_mazepa

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Голливудская актриса, модель и хореограф Марина Мазепа, которая родом из Украины, сыграла пышную свадьбу.

А это же в своем Instagram знаменитость раскрывает подробности, каким было празднование, которое, кстати, длилось и не один день. Изюминкой стало то, что у Марины Мазепы была свадьба не только в классическом стиле, но и в украинском.

Свадьба Марины Мазепы / © instagram.com/marina_mazepa

Звезда Голливуда не забыла о своих корнях и придерживается традиций. Празднование свадьбы актриса завершила украинским днем. Марина Мазепа и ее муж надели вышиванки, а образ они дополнили кулонами в виде герба Украины. На голове у актрисы виднелся традиционный веночек. Кстати, гости празднования тоже одевали вышиванки. Модель не скрывает, что хотела, чтобы ее родные и близкие узнали часть украинской культуры.

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Свадьба Марины Мазепы / © instagram.com/marina_mazepa

«Это был идеальный завершающий день наших свадебных празднований — камерная семейная встреча, полная украинских традиций и красивых вышиванок. Для нас было очень важно поделиться этой частью нашей культуры с друзьями и родными, которые приехали из разных стран, чтобы разделить с нами этот праздник», — говорит актриса.

Свадьба Марины Мазепы / © instagram.com/marina_mazepa

Кстати, по случаю свадьбы Марина Мазепа создала семейный герб, вдохновленный украинской символикой. Изображение объединяет семейные истории, фамилии и два мира в одном символе.

«Одной из особенных деталей этого дня стал наш семейный герб, который я создала специально для этого события. Вдохновленный символикой украинской вышивки и моей работой с буквами, он объединяет две семейные истории, две фамилии и два мира в одном новом символе», — поделилась артистка.

Семейный герб Марины Мазепы / © instagram.com/marina_mazepa

Напомним, в июне стало известно, что Марина Мазепа вышла замуж. Актриса также показывала кадры по классическому празднованию, на которых она предстает в роскошном белом платье и с фатой.

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