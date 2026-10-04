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- Астрологія
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Якому знаку зодіаку пощастить 5 жовтня
Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 5 жовтня?
Негатив, до якого ми встигли звикнути за вихідні, сьогодні поступово перетворюватиметься на позитив, покращуючи не лише наше бачення навколишнього світу, а й наше життя загалом.
На успіх приречені будь-які справи, але астрологи радять насамперед зайнятися творчістю. У цей час — що логічно та зручно саме в понеділок — можна планувати презентації важливих проєктів — усе мине гладко й без затримок, а результат перевершить навіть найсміливіші очікування.
Телець
Тельцям зірки радять зайнятися упорядкуванням простору, що їх оточує — квартири, будинку або дачної ділянки. Звісно, для цього їм доведеться докласти зусиль, виконавши зайві рухи та витративши певну кількість часу й сил, що трохи напружить представників цього — пасивного — знака зодіаку.
Зате результат — чистота, комфорт і затишок — їх по-справжньому втішить. Атмосфера в оселі стане не лише чистішою, а й здоровішою — ментальне сміття потрібно прибирати нарівні з фізичним.
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