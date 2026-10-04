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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

У жакеті і джинсах із широкими підворотами: вагітна Енн Гетевей позувала в обіймах красунчика-актора

Акторка разом з Джошом Гартнеттом розповіли в ефеірі SiriusXM про свою нову спільну кінороботу.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джош Гартнетт і Енн Гетевей

Джош Гартнетт і Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей з’явилася у студії SiriusXM у Нью-Йорку, де розповіла про свій новий фільм «Веріті». Компанію їй склав колега Джош Гартнетт, з яким вони зіграли головні ролі у стрічці. Перед камерами актори мило позували, обіймаючи одне одного та усміхаючись.

Для появи Енн обрала чорний жакет із атласними шалевими лацканами, який одягла поверх чорного топа з округлим вирізом. Стриманий верх вона поєднала із синіми джинсами вільного крою з широкими підворотами.

Джош Гартнетт і Енн Гетевей / © Getty Images

Джош Гартнетт і Енн Гетевей / © Getty Images

Взута акторка була у золотисті босоніжки на підборах. Шию вона прикрасила чорно-білим намистом з камінням у вигляді змії, вуха — сережками, а на руці сяяла каблучка.

Гетевей зробила укладання з м’якими локонами і макіяж з нюдовим блиском на губах. Завершували образ темний педикюр і нюдовий манікюр.

Джош був одягнений у світло-сірий джемпер, чорні штани та темно-коричневі шкіряні черевики.

«Веріті» — психологічний трилер режисера Майкла Шоволтера, знятий за однойменним бестселером Коллін Гувер. Енн зіграла письменницю Веріті Кроуфорд, а Джош — її чоловіка Джеремі. Ще одну головну роль виконала Дакота Джонсон.

За сюжетом письменниця Ловен Ешлі у виконанні Джонсон переїжджає до маєтку родини Кроуфордів, щоб завершити книжкову серію Веріті, яка після травми не може працювати. Там вона знаходить моторошні автобіографічні записи господині. Намагаючись розібратися в сімейних таємницях, Ловен дедалі складніше відрізнити правду від вигадки, а потяг до Джеремі лише заплутує ситуацію.

Фільм «Веріті» можна подивитися в український кінотеатрах.

Нагадаємо, Енн Гетевей у чорній сукні з відкритими плечима і коштовному кольє-змії прийшла на шоу Джиммі Феллона.

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