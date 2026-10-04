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У Міноборони РФ заявили про посилення ударів по Києву та інших регіонах України
У російському відомстві стверджують, що нинішні масовані удари по Україні є «відповіддю» на дії Києва.
Удари РФ по військовим та воєнно-промислових об’єктах України, а також пов’язаній з ними інфраструктурі будуть посилені.
Про це йдеться у заяві Міноборони РФ, яке цитують пропагандисти.
У відомстві зазначили, що мова йде про такі об’єкти у Києві та в інших областях України.
Серед причин, які російська сторона називає підставою для ударів, — «атаки на виборчі дільниці під час виборів до Держдуми РФ, спроба масованої атаки понад 1600 безпілотниками 19–20 вересня, удари під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі, а також атака на Бєлгород у ніч напередодні».
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ країни-агресора Росії 3 жовтня пригрозило «негативними наслідками» іноземним громадянам, зокрема персоналу дипломатичних місій, у зв’язку з перебуванням в Україні.
Напередодні видання NYT писало, що Росія планує використати до 1 тисячі ракет, дронів та авіабомб, щоб наносити удари по розподільчих вузлах біля українських АЕС, також, за даними цього видання, окремі плани РФ має щодо Києва, Одеси та Харкова.