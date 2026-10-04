Туристів попередили про небезпечну помилку: одна заявка може відкрити шахраям доступ до ваших даних

© pexels.com

Реклама

Британська акторка Ліза Райлі розповіла, як під час оформлення дозволу на в’їзд до США потрапила на фейковий сайт і передала шахраям свої особисті та банківські дані. За її словами, ресурс виглядав практично так само, як офіційний, яким вона користувалася раніше.

Про це пише ladbible.com.

Реклама

Що відомо про шахрайську схему

Райлі оформлювала ESTA — електронний дозвіл, необхідний громадянам країн-учасниць програми безвізового в’їзду до США. Вона знайшла потрібний ресурс через пошуковик, перейшла за посиланням і почала заповнювати форму, не помітивши нічого підозрілого.

Реклама

Жінка ввела номер паспорта, дівоче прізвище матері та банківські реквізити для оплати заявки. Однак підтвердження не надійшло. Лише після цього вона зрозуміла, що могла опинитися на шахрайському сайті.

«Я багато разів проходила цей процес, тому нічого одразу не викликало підозр. Саме це мене найбільше налякало. Сайт виглядав цілком легітимним, і я щиро вірила, що роблю все правильно», — розповіла акторка.

За словами Райлі, після цього вона почала побоюватися подальших спроб шахрайства, адже злочинці отримали значний обсяг персональної інформації.

«Тепер усі мої дані там. Я опинилася у дуже вразливому становищі перед тими, хто може видавати себе за представників банку», — зазначила вона.

Реклама

Акторка закликала мандрівників не шукати ESTA через звичайний пошук, а самостійно вводити адресу офіційного сайту в браузері: esta.cbp.dhs.gov. Це допоможе не потрапити на сторінку, яка лише імітує державний ресурс.

Райлі також порадила уважніше ставитися до несподіваних дзвінків, повідомлень та електронних листів. Вона наголосила, що шахраї можуть використовувати викрадену персональну інформацію, щоб переконливіше видавати себе за співробітників банків чи інших організацій.

«Зупиніться і не поспішайте. Вважайте, що це шахрайство. Якщо ви сумніваєтеся, ваші сумніви небезпідставні», — порадила вона.

За даними Nationwide, з якою Райлі зараз бере участь у кампанії з протидії шахрайству, 15% опитаних людей повідомили, що передавали особисті дані людині, яка згодом виявлялася шахраєм.

Реклама

Важливо: офіційна заявка ESTA оформлюється через сайт уряду США. Туристам варто перевіряти адресу ресурсу перед введенням паспортних, банківських та інших персональних даних.

Як ми писали, мандрівникам радять уважніше обирати колір валізи перед авіаподорожжю. Чорні, сірі та темно-сині моделі є дуже поширеними, через що пасажирам складніше швидко впізнати свій багаж на стрічці видачі. Авіакомпанія рекомендує надавати перевагу яскравішим або незвичним кольорам, а також додавати до валізи помітні бирки чи інші відмінні елементи.

Новини партнерів