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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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433
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3 хв

"Не вірте казкам": український блогер розкрив усю правду про роботу й життя у Швейцарії

Український блогер у TikTok розвінчав три поширені міфи про «казкові» зарплати, безкоштовні будинки та легке працевлаштування у Швейцарії, закликавши українців не вірити фейкам у Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Швейцарія

Швейцарія

Завдяки статусу однієї з найбагатших держав Європи, Швейцарія здається багатьом українцям ідеальним місцем із високими доходами та відкритим ринком праці. Утім, реальність для біженців і шукачів притулку виявляється значно суворішою, тож розраховувати на легке працевлаштування під час переїзду не варто.

Про це у своєму TikTok заявив Богдан Товкало (@neptushkin). Він розкрив три поширені серед українців міфи про Швейцарію.

Високі зарплати, але не для всіх

За словами Товкало, в інтернеті поширюють інформацію, згідно з якою середня інформація у Швейцарії — 6,5 тис. швейцарських франків (майже 350 тис. грн). І це дійсно так, але є одне «але».

«Ця сума ніяк не стосується нас, українців, які переїхали до Швейцарії як біженці, як емігранти. Ми таку суму отримувати тут не будемо. Для нас середньою зарплатою в Швейцарії буде 3,5-4 тис. франків», — наголошує він.

Богдан пояснив, що на середню зарплату можуть розраховувати корінні швейцарці, які народилися і отримали освіту у цій країні. Через брак відповідної кваліфікації українці не зможуть отримувати такі гроші.

Багато ферм, яким бракує робочих рук

Також в інтернеті поширюється інформацію про ситуцію на фермах, де нібито гостро бракує робочих рук, а робітникам пропонують від 7 до 10 тисяч франків, ще й надають безкоштовне житло.

«Брехня, не вірте, це міф. Тут вистачає робітників, люди шукають роботу роками і знайти не можуть. І на фермах платять зовсім не ті гроші, які вам в інтернетах розказали», — запевняє блогер.

За його словами, місцевий ринок праці є вкрай насиченим, а реальні ставки на сільськогосподарських підприємствах суттєво нижчі за вигадані в соцмережах суми.

Виплати за переїзд у села та безкоштовне житло

Третім міфом є розповіді про «казкові» швейцарські села, які нібито безкоштовно дають будинки та виплачують мільйонні компенсації усім, хто погодиться переїхати до малозаселених куточків країни.

«Я коли це читаю, я так „ору“ із цього, а люди вірять, пишуть мільйонами коментарі. Нема тут сіл, які вас приймуть, дадуть безплатне житло і ще й гроші будуть платити за переїзд», — наголосив він.

Богдан підсумував, що подібні «програми підтримки» є вигадкою, і закликав українців не вірити фейковим оголошенням у Мережі.

Українці за кордоном — останні новини

Зазначимо, що міграційна служба Фінляндії скорочує мережу центрів приймання по всій країні. 2026 року вже припинили роботу вісім установ, а ще вісім закриють до кінця лютого 2027-го. Начальниця департаменту послуг з приймання біженців Міграційної служби Фінляндії Еліна Нурмі пояснила, що скорочення пов’язані зі зменшенням кількості клієнтів. Менше людей подаються на притулок, а кількість тих, хто приїжджає до Фінляндії через війну в Україні, не зростає.

Крім того, від 2027 року Велика Британія скоротить фінансування програми прийому українських біженців Homes for Ukraine, через що українці, які мешкають у громадян країни, побоюються залишитися без даху над головою. Щомісячні виплати людям, які приймають українців у рамках програми Homes for Ukraine, від наступного року знизять від 350 до 100 фунтів стерлінгів.

В уряді пояснюють зміни переходом програми від екстреної допомоги до довгострокової моделі підтримки. Водночас влада припускає, що господарі можуть перейти до звичайних орендних відносин і почати стягувати з українців платню за житло.

Для частини біженців нова система створює серйозну невизначеність.

Нагадаємо, у Польщі переписали правила оформлення документів для українців. Відтепер перед прийомом у відділеннях ДП «Документ» українським біженцям потрібно буде попередньо записатися в електронну чергу.

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