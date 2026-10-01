Розвалили росіян у Чорному морі і вгатили по місцю пуску дронів: Зеленський підтвердив нові удари

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив про удар по цілі в Чорному морі, в Орловській області, нафтовому об’єкту в Самарській та складу, звідки забезпечують російську армію, у Брянській області.

Про це йдеться у повідомленні в Телеграм.

Реклама

«Сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також — місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні. Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну», — зазначив він.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав фронт на Лиманському напрямку. Глава держави побував у пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка бере участь в операції «Вівальді».

28 вересня Третій армійський корпус успішно завершив третій сезон у межах операції «Вівальді», звільнивши від окупантів низку населених пунктів, а саме Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Новини партнерів