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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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128
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Розвалили росіян у Чорному морі і вгатили по місцю пуску дронів: Зеленський підтвердив нові удари

Від Чорного моря до Брянської області — ЗСУ дісталися одразу чотирьох російських цілей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про удар по цілі в Чорному морі, в Орловській області, нафтовому об’єкту в Самарській та складу, звідки забезпечують російську армію, у Брянській області.

Про це йдеться у повідомленні в Телеграм.

«Сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також — місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні. Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну», — зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав фронт на Лиманському напрямку. Глава держави побував у пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка бере участь в операції «Вівальді».

28 вересня Третій армійський корпус успішно завершив третій сезон у межах операції «Вівальді», звільнивши від окупантів низку населених пунктів, а саме Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

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