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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Не "взяли" дві дози смертельного препарату: у США не вдалося стратити жінку

У США — в штаті Теннессі — не змогли стратити Крісту Гейл Пайк.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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50-річна Пайк перебуває в очікуванні страти від 1996 року

50-річна Пайк перебуває в очікуванні страти від 1996 року / © Associated Press

В американському штаті Теннессі 50-річній Крісті Пайк, засудженій за вбивство, вдалося вижити після двох смертельних ін’єкцій.

Про це пише видання CNN.

Їй ввели дві дози пентобарбіталу — сильного снодійного, яке у великих дозах може бути смертельно та використовується для евтаназії у Штатах. Однак після смертельної ін’єкції Пайк залишилася живою. Її забрали з в’язниці на машині швидкої допомоги до лікарні. Наразі про її стан невідомо.

Страта мала відбутися 30 вересня о 10-й ранку.

Що передувало

Вбивство вона вчинила нібито через ревнощі до партнера Тадаріла Шипа, а у стосунках з ним підозрювала однокласницю Колін Слемер. У січні 1995 року Пайк разом з хлопцем та подругою Шадолою Петерсон заманили Слемер до лісу. Дівчину вбили, катуючи перед цим щонайменше пів години, а на тілі вирізали окультний символ.

Причетних швидко виявили, зокрема тому, що Пайк забрала з собою частину черепа вбитої та принесла до школи. Досі кістка серед доказів у справі, а мати вбитої марно намагалась отримати фрагмент, щоб поховати тіло доньки неушкодженим.

У підсумку суд призначив Пайк за вбивство страту та 25 років за змову, її партнеру довічне з можливістю достроково звільнитись, а її подрузі — випробувальний термін за визнання себе винною у співучасті.

Пайк намагалась оскаржити вирок, втім, не вдалось, а в ув’язненні її підозрювали у замаху на вбивство та спробі втечі.

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