Підвищення пенсій у жовтні 2026 року: хто отримає гроші та як їх нарахують

Вікова доплата до пенсії / © iStock

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Пенсійний фонд України повідомляє, що у жовтні частині пенсіонерів автоматично перерахують виплати після досягнення відповідного віку. Розмір доплати залежатиме від вікової категорії.

Хто отримає доплату

За даними Пенсійного фонду України, щомісячну вікову доплату автоматично призначають пенсіонерам, які досягли 70, 75 або 80 років. Її розмір залежить від віку:

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від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Доплату встановлюють автоматично від дня досягнення відповідного віку, тому звертатися із заявою до ПФУ не потрібно. Після досягнення наступного вікового порогу пенсіонеру встановлюють новий розмір доплати, а не додають його до попередньої виплати.

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Наприклад, після 75-річчя доплата зростає з 300 до 456 гривень — тобто на 156 гривень. Після досягнення 80 років вона становитиме 570 гривень, що на 114 гривень більше за попередній розмір.

Кому можуть не призначити гроші

Самого факту досягнення потрібного віку недостатньо. Одна з головних умов — загальний розмір пенсійної виплати не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Під час розрахунку враховують не лише основну пенсію, а й передбачені законодавством індексації, підвищення та інші доплати. Якщо загальна сума перевищує встановлений ліміт навіть на одну копійку, вікову компенсацію не призначають.

Доплату також не встановлять, якщо пенсіонер ще не досяг відповідного віку або в його пенсійній справі немає необхідних актуальних даних. Якщо людина має право на виплату, але не отримала її автоматично, варто звернутися до Пенсійного фонду та перевірити інформацію у пенсійній справі.

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Коли надійдуть гроші

Нарахування починається з дня народження, а не обов’язково з першого числа місяця. Якщо пенсіонеру виповнилося 70 років, наприклад, 20 жовтня, за перший місяць він отримає доплату лише за період від 20 жовтня до кінця місяця. Із листопада виплата має надходити в повному розмірі.

Вікова доплата є окремою щомісячною компенсаційною виплатою, а не загальним підвищенням пенсій. Загальну індексацію у 2026 році провели від 1 березня — із застосуванням коефіцієнта 1,121, тобто на 12,1%.

Вікові надбавки не індексують у межах цього перерахунку. Їхній розмір залишається фіксованим і становить 300, 456 або 570 гривень залежно від віку.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

Деякі непрацюючі пенсіонери також можуть отримати доплату майже 1 300 гривень. Про умови її призначення та перелік необхідних документів ми розповідали у матеріалі «Доплата до пенсії у жовтні: хто отримає додаткові 1 300 гривень«.

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Станом на 1 липня середня пенсія в Україні становила 7 272 гривні. Водночас близько двох третин пенсіонерів отримують менш як 7 тисяч гривень.

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