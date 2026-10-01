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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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З одного із населених пунктів в Україні евакуювали двох останніх жителів: росіяни задля розваги полювали на них

Історія двох братів із села Блакитне на Запоріжжі, які пережили десятки «прильотів» і полювання дронів.

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Двох братів евакуювали із села на Запоріжжі

Двох братів евакуювали із села на Запоріжжі / © ТСН

Вони навідріз відмовлялися виїжджати, навіть коли виїхало все село. Двоє братів із Блакитного, що на Запоріжжі — останні жителі населеного пункту, який росіяни за літо перетворили на купу каміння.

Пенсіонери пережили десятки «прильотів» і дивом вижили, коли «Шахед» вдарив поруч. Виїхати змусили лікарі — один із братів має проблеми з серцем. Уже в евакуації обидва чоловіки кажуть: тягне додому.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дарʼї Назарової.

Евакуація під канонаду КАБів

Аби евакуювати останнього жителя Блакитного, волонтери та поліцейські ризикували власним життям: уздовж дороги до села на машини постійно чатують російські дрони-ждуни.

«Там постійна небезпека дронів, «Шахедів», КАБів. Ми забирали його, чекали десь хвилин 15 — за цей час нарахували приблизно 11 КАБів, що впали поруч. Вони засипають цю місцевість авіабомбами, бо ворог веде наступальні дії на Оріхів», — розповідає волонтер Ігор Піліпушка.

Того дня волонтери евакуювали пана Леоніда — він залишився в Блакитному останнім. Його брат, пан Микола, залишив село трохи раніше через проблеми із серцем: дістатися лікарні під обстрілами чоловікові допомогли військові.

Після лікування евакуюватися його переконали медики. Чоловік не хотів залишати брата одного, адже тому важко пересуватися через поранення, тож попросив евакуювати і його.

«Телевізор дивився, коли як довго загуло. Скло повилітало — скло, двері... І потрапило в руку», — пригадує момент поранення переселенець із села Блакитне Леонід Діброва.

Коли забирали пана Леоніда, волонтери прихопили в бус і безпритульного собаку. Тепер він чекає на нових господарів у транзитному центрі.

«Ми хотіли її погодувати, але побачили, що вона дуже налякана і в неї контузія», — додає волонтер Ігор Піліпушка.

Життя під полюванням дронів

Евакуйовані брати оселилися в гуртожитку Запоріжжя. Вони поступово звикають до невеличкої кімнати та з болем згадують покинуту хату. Кажуть: в обстрілюваному селі, де не залишилося жодної крамниці, виживали завдяки городу та шістьом курям.

«Гуманітарку ж давали, город садили, консервація є. Як бахнули на Жовтій Кручі — і почалося. Тоді почали — і Ясну Поляну, і Новотроїцьке, і Одарівку ж розбомбили. А як довбанули, погреб розбили — де ховатися в хаті? У хаті сиділи», — розповідає переселенець Микола Діброва.

На вулицю брати виходили хіба що вночі — удень це було вкрай небезпечно. Росіяни задля розваги полювали на літніх людей за допомогою дронів.

«Прямо на мене летів. Я йому дулю скрутив, слів божих сказав — він і полетів. До Жовтенького долетів, «пшак» — і збили. Молодці, добре стріляють», — пригадує пан Микола.

Чоловік зізнається: вирушаючи до лікарні, сподівався повернутися додому, тому взяв із собою лише паспорт. Усі речі та документи на будинок залишилися в Блакитному.

«Це ж бахнули по сусіду, і як бахнули — сусідня хата завалилася, і наша дах, і стара хата, і зерносховище теж побили. Ну, та розбито все. Село... Що ж, гарне село було. Немає», — бідкається переселенець.

Усе, що залишилося на згадку про рідний дім — кілька світлин у телефоні.

Ситуація в регіоні та робота транзитного центру

Щодня з небезпечних сіл Запорізької області виїжджають десятки людей. У транзитному центрі кажуть: найбільша біда з тими, хто сидить під обстрілами до останнього. Зрештою вони самі просять про евакуацію, але доїхати до них транспортом стає неможливо, тож люди долають десятки кілометрів пішки просто під вогнем.

«Люди виїжджають у важкому стані — це ті, хто не міг дозволити собі самостійно виїхати раніше. Є проблема, що вони виїжджають без документів. У нас є організації, які займаються їх відновленням, і весь цей процес для людей є безкоштовним», — зазначає координатор транзитного центру Запоріжжя Денис Книш.

Поки села на Запоріжжі продовжують порожніти, більшість їхніх жителів залишаються в обласному центрі. Їхати далі вони не хочуть, адже сподіваються повернутися додому — про це мріють і брати Діброва.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Атака на Київ! Що сталося за ніч? Відключення світла повертаються | ТСН 7:00 1 жовтня

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