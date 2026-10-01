Двух братьев эвакуировали из села в Запорожской области

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Они наотрез отказывались уезжать, даже когда уехало всё село. Двое братьев из Блакитного, что в Запорожской области, — последние жители населённого пункта, который россияне за лето превратили в груду камней.

Пенсионеры пережили десятки ударов и чудом остались в живых, когда «Шахед» попал рядом. Уехать их заставили врачи — у одного из братьев проблемы с сердцем. Уже во время эвакуации оба мужчины говорят: тянет домой.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

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Эвакуация под канонаду КАБов

Чтобы эвакуировать последнего жителя Блакитного, волонтеры и полицейские рисковали собственной жизнью: вдоль дороги, ведущей в село, машины постоянно преследуют российские дроны-наблюдатели.

«Там постоянно существует угроза со стороны дронов, „Шахедов“ и КАБов. Мы забирали его, ждали где-то минут 15 — за это время насчитали примерно 11 КАБов, упавших рядом. Они засыпают эту местность авиабомбами, потому что враг ведет наступательные действия на Орехов», — рассказывает волонтер Игорь Пилипушка.

В тот день волонтеры эвакуировали господина Леонида — он остался в Блакитном последним. Его брат, господин Николай, покинул село чуть раньше из-за проблем с сердцем: добраться до больницы под обстрелами мужчине помогли военные.

После лечения медики убедили его эвакуироваться. Мужчина не хотел оставлять брата одного, ведь тому было трудно передвигаться из-за ранения, поэтому он попросил эвакуировать и его.

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«Смотрел телевизор, как вдруг раздался долгий гул. Стекла вылетели — стекла, двери… И попало в руку», — вспоминает момент ранения переселенец из села Блакитное Леонид Диброва.

Когда забирали господина Леонида, волонтеры забрали с собой в микроавтобус и бездомную собаку. Теперь она ждёт новых хозяев в транзитном центре.

«Мы хотели её покормить, но заметили, что она очень напугана и у неё сотрясение мозга», — добавляет волонтёр Игорь Пилипушка.

Жизнь под прицелом дронов

Эвакуированные братья поселились в общежитии в Запорожье. Они постепенно привыкают к небольшой комнате и с грустью вспоминают о покинутом доме. Говорят: в обстреливаемом селе, где не осталось ни одного магазина, выживали благодаря огороду и шести курам.

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«Гуманитарную помощь же давали, огород сажали, консервы были. Как начали обстреливать Жёлтую Кручу — так и началось. Тогда начали: и Ясную Поляну, и Новотроицкое, и Одаровку разбомбили. А когда обстреляли, погреб разнесли — где прятаться в доме? В доме сидели», — рассказывает переселенец Николай Диброва.

На улицу братья выходили разве что ночью — днём это было крайне опасно. Русские для развлечения охотились на пожилых людей с помощью дронов.

«Прямо на меня летел. Я ему показал средний палец, сказал пару матерных слов — и он улетел. Долетел до Жовтенького, „пшак“ — и сбили. Молодцы, хорошо стреляют», — вспоминает Николай.

Мужчина признается: отправляясь в больницу, он надеялся вернуться домой, поэтому взял с собой только паспорт. Все вещи и документы на дом остались в «Блакитном».

«Это же ударили по соседу, и как ударили — соседний дом рухнул, да и наша крыша, и старый дом, и зернохранилище тоже повредили. Ну, да, всё разбито. Деревня… Что ж, хорошая деревня была. Его больше нет», — сетует переселенец.

Всё, что осталось на память о родном доме, — несколько фотографий в телефоне.

Ситуация в регионе и работа транзитного центра

Ежедневно из опасных сел Запорожской области уезжают десятки людей. В транзитном центре говорят: больше всего беды с теми, кто до последнего остается под обстрелами. В конце концов они сами просят об эвакуации, но доехать до них на транспорте становится невозможно, поэтому люди преодолевают десятки километров пешком прямо под обстрелом.

«Люди уезжают в тяжелом состоянии — это те, кто раньше не мог себе позволить уехать самостоятельно. Проблема в том, что они уезжают без документов. У нас есть организации, которые занимаются их восстановлением, и весь этот процесс для людей бесплатен», — отмечает координатор транзитного центра Запорожья Денис Кныш.

Пока села в Запорожской области продолжают опустевать, большинство их жителей остаются в областном центре. Уезжать дальше они не хотят, ведь надеются вернуться домой — об этом мечтают и братья Диброва.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Атака на Киев! Что произошло за ночь? Снова начинаются отключения света | ТСН 7:00, 1 октября

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