Раптовий удар по «Укрзалізниці» у Запоріжжі: троє залізничників тяжко поранені

Росіяни вгатили по «Укрзалізниці» у Запоріжжі

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Росіяни 28 вересня завдали підступного удару по підприємству «Укрзалізниці» у Запоріжжі, яке, попри постійну небезпеку, продовжувало роботу. Атака відбулася раптово — у системах сповіщення навіть не було зафіксовано повітряної загрози.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

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Росіяни вгатили по підприємству «Укрзалізниці» у Запоріжжі: в місті навіть не було тривоги

Унаслідок обстрілу постраждали залізничники.

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«Маємо трьох досить тяжких поранених. Утім, як повідомляють лікарі, без критичного для життя. Ще понад 10 колег отримали легші травмування. Інформація уточнюватиметься», — написав Перцовський.

Керівник «Укрзалізниці» запевнив, що пораненим працівникам надають усю необхідну підтримку.

«На місці в лікарнях поруч — наші колеги, щоб надати всю необхідну допомогу. Вдячні Запорізькій ОВА за підтримку», — додав Олександр Перцовський.

Крім цього, за даними т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна, унаслідок атак росіян на Запоріжжя відомо вже про 30 поранених цивільних — серед них 20 чоловіків та 10 жінок.

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«Троє постраждалих під час атаки на обʼєкт інфраструктури отримали тяжкі травми, але медики запевняють, що вони не критичні для життя».

Росіяни вгатили по Запоріжжю: наслідки атаки 28 вересня

Нагадаємо, росіяни посеред дня 28 вересня завдали удару по обласному центру Запоріжжя, уразивши об’єкт інфраструктури. Внаслідок ворожої атаки на місці влучання спалахнула пожежа.

За даними т.в.о. очільника обласної військової адміністрації Михайла Семікіна, відомо про сімох постраждалих осіб. Двоє з них перебувають у важкому стані, а ще четверо — у стані середньої тяжкості.

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