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Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт "Укртелекому"
Надавання телекомунікаційних послуг для абонентів не припинялося.
Унаслідок чергової ворожої атаки було пошкоджено один із об’єктів АТ «Укртелеком», наразі фахівці компанії уточнюють масштаб руйнувань.
Про це повідомили у пресслужбі оператора в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
«Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із об’єктів „Укртелеком“. Наразі уточнюємо масштаб пошкоджень», — зазначили в компанії.
У пресслужбі наголосили, що інцидент не вплинув на доступність телекомунікаційних послуг для абонентів.
«Ситуація не вплинула на роботу сервісів. Наші фахівці оцінюють стан інфраструктури та проводять стабілізаційні заходи», — додали в «Укртелекомі».
За даними оператора, серед співробітників компанії постраждалих немає.
Нагадаємо, 27 вересня російський удар пошкодив головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України — «Київстар».
Раніше ми писали, що Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.
Крім того, 23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.