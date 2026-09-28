Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт "Укртелекому"

Укртелеком / © Вкурсе

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Унаслідок чергової ворожої атаки було пошкоджено один із об’єктів АТ «Укртелеком», наразі фахівці компанії уточнюють масштаб руйнувань.

Про це повідомили у пресслужбі оператора в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

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«Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із об’єктів „Укртелеком“. Наразі уточнюємо масштаб пошкоджень», — зазначили в компанії.

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У пресслужбі наголосили, що інцидент не вплинув на доступність телекомунікаційних послуг для абонентів.

«Ситуація не вплинула на роботу сервісів. Наші фахівці оцінюють стан інфраструктури та проводять стабілізаційні заходи», — додали в «Укртелекомі».

За даними оператора, серед співробітників компанії постраждалих немає.

Нагадаємо, 27 вересня російський удар пошкодив головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України — «Київстар».

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Раніше ми писали, що Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.

Крім того, 23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.

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