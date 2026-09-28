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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В результате вражеской атаки поврежден объект "Укртелекома"

Предоставление телекоммуникационных услуг для абонентов не прекращалось.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Укртелеком

Укртелеком / © automotorblog.com

В результате очередной российской атаки 28 сентября был поврежден один из объектов АО «Укртелеком», специалисты компании уточняют масштаб разрушений.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«В результате вражеской атаки был поврежден один из объектов „Укртелеком“. Пока уточняем масштаб повреждений», — отметили в компании.

В пресс-службе отметили, что инцидент не повлиял на доступность телекоммуникационных услуг для абонентов.

«Ситуация не отразилась на работе сервисов. Наши специалисты оценивают состояние инфраструктуры и проводят стабилизационные мероприятия», — добавили в «Укртелекоме».

По данным оператора, среди сотрудников компании пострадавших нет.

Напомним, 27 сентября российский удар повредил головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины — «Киевстар».

Ранее мы писали, что Россия чаще атакует дата-центры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета.

Кроме того, 23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Паутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.

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