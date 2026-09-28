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- Украина
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В результате вражеской атаки поврежден объект "Укртелекома"
Предоставление телекоммуникационных услуг для абонентов не прекращалось.
В результате очередной российской атаки 28 сентября был поврежден один из объектов АО «Укртелеком», специалисты компании уточняют масштаб разрушений.
Об этом сообщили в пресс-службе оператора в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«В результате вражеской атаки был поврежден один из объектов „Укртелеком“. Пока уточняем масштаб повреждений», — отметили в компании.
В пресс-службе отметили, что инцидент не повлиял на доступность телекоммуникационных услуг для абонентов.
«Ситуация не отразилась на работе сервисов. Наши специалисты оценивают состояние инфраструктуры и проводят стабилизационные мероприятия», — добавили в «Укртелекоме».
По данным оператора, среди сотрудников компании пострадавших нет.
Напомним, 27 сентября российский удар повредил головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины — «Киевстар».
Ранее мы писали, что Россия чаще атакует дата-центры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета.
Кроме того, 23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Паутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.