Суд у справі про вбивство Ірини Фаріон починає оголошувати вирок: Зінченко схрестив руки та ноги

У Львові суд почав оголошувати вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон / © ТСН

Реклама

Сьогодні у Львові Шевченківський суд розпочав оголошувати вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон 20-річному В’ячеславу Зінченко — йому загрожує покарання до довічного ув’язнення.

Як розповіла напередодні оголошення вироку адвокатка Наталія Романик, яка представляє інтереси Софії Особи (доньки Фаріон), за її оцінками, у вироку може бути близько 100 сторінок тексту.

Реклама

Як передає кореспондентка ТСН Марічка Кужик з місця подій, просто зараз біля будівлі суду зібралися декілька десятків людей, вулицю перекрито, посилено заходи безпеки. Прихильники Ірини Фаріон прийшли з картонками, на яких написано: «Довічно». До суду доправили обвинуваченого. Загалом перед початком оголошення вироку він не демонстрував якихось емоцій, але схрестив на собі руки і його погляд бігав з боку в бік. Безпосередньо біля його клітки вишукувались шестеро озброєних охоронців, ще декілька були присутні на інших локаціях в приміщенні суду. Не виключено, що через обсяг тексту вирок будуть оголошувати протягом 1 та 2 жовтня.

Реклама

Обвинувачений В’ячеслав Зінченко під час оголошення вироку 1 жовтня 2026 року. Фото: ТСН / © ТСН

Судові засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон тривали понад півтора року. Зінченко був і залишається єдиним обвинуваченим у вбивстві мовознавиці.

Дата публікації 10:28, 01.10.26 Кількість переглядів 21 У Львові очепили цілу вулицю! Вирішальний день у справі про вбивство Фаріон!

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

Мовознавиця та громадська діячка Ірина Фаріон була поранена 19 липня 2024 року у Львові пострілом у голову на вулиці Масарика у Львові. Того ж дня пізно ввечері Ірина Фаріон померла внаслідок поранення.

За декілька днів після цього правоохоронці затримали підозрюваного, яким виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра.

Під час одного із судових засідань Зінченко намагався повіситись за допомогою футболки, але судова охорона цьому завадила.

Реклама

Донька Ірини Фаріон публічно висловлювала вимоги покарати Зінченка довічним позбавленням волі, мати Зінченка висловлювала особисту впевненість, що сина буде виправдано та його відпустять.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що суд ухвалив нове рішення у справі Фаріон.

Новини партнерів

Новини партнерів