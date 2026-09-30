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Військового застрелили просто на дорозі: в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві
В Одесі поліція затримала підозрюваного у резонансному вбивстві військовослужбовця просто серед вулиці.
В Одесі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 50-річного військового прямо на дорозі. Чоловікові вже оголосили про підозру, а слідчі встановлюють мотиви злочину.
Про це повідомила Національна поліція України.
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За даними поліції, подія сталася вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі. Патрульні знайшли біля автомобіля Chevrolet тіло 50-річного військового з вогнепальними пораненнями.
У результаті проведених оперативних заходів поліцейські встановили особу ймовірного нападника та затримали його. Ним виявився чоловік пенсійного віку. На місці злочину слідчо-оперативна група вилучила знаряддя вбивства, стріляні гільзи, а також інші речові докази, які передали на проведення відповідних експертиз.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури затриманому оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство;
ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
«Наразі вирішується питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу. Розслідування триває. Встановлюються всі обставини злочину. Слідство перевіряє декілька версій та мотивів вбивства», — зазначили в поліції.
У разі доведення вини затриманому загрожує тривалий термін позбавлення волі.
Нагадаємо, мешканець Київщини вбив знайомого через боргові зобов`язання. Аби не повертати борг, чоловік завдав потерпілому удар у живіт ножем, який заздалегідь взяв із собою на зустріч.
Також на Львівщині чоловік вбив дружину і пішов спати.