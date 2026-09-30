Військового застрелили просто на дорозі: в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві

В Одесі розстріляли військового / © Національна поліція України

Реклама

В Одесі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 50-річного військового прямо на дорозі. Чоловікові вже оголосили про підозру, а слідчі встановлюють мотиви злочину.

Про це повідомила Національна поліція України.

Реклама

В Одесі розстріляли військового — що відомо

За даними поліції, подія сталася вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі. Патрульні знайшли біля автомобіля Chevrolet тіло 50-річного військового з вогнепальними пораненнями.

Реклама

У результаті проведених оперативних заходів поліцейські встановили особу ймовірного нападника та затримали його. Ним виявився чоловік пенсійного віку. На місці злочину слідчо-оперативна група вилучила знаряддя вбивства, стріляні гільзи, а також інші речові докази, які передали на проведення відповідних експертиз.

В Одесі розстріляли військового / © Національна поліція України

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури затриманому оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство;

ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

В Одесі розстріляли військового / © Національна поліція України

«Наразі вирішується питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу. Розслідування триває. Встановлюються всі обставини злочину. Слідство перевіряє декілька версій та мотивів вбивства», — зазначили в поліції.

В Одесі розстріляли військового / © Національна поліція України

У разі доведення вини затриманому загрожує тривалий термін позбавлення волі.

Реклама

В Одесі розстріляли військового / © Національна поліція України

В Одесі розстріляли військового / © Національна поліція України

В Одесі розстріляли військового / © Національна поліція України

Нагадаємо, мешканець Київщини вбив знайомого через боргові зобов`язання. Аби не повертати борг, чоловік завдав потерпілому удар у живіт ножем, який заздалегідь взяв із собою на зустріч.

Також на Львівщині чоловік вбив дружину і пішов спати.

Новини партнерів

Новини партнерів