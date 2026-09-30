"Путін знає, що не переможе": Рютте жорстко відповів на ядерний ультиматум РФ щодо Калінінграда

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не бачить безпосередньої загрози для своєї території після нових ядерних погроз Росії. Про це він сказав у середу, 30 вересня, у Брюсселі під час саміту Euronews з питань оборони та космосу.

Про це повідомляє Euronews.

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Що Рютте сказав про ядерну загрозу Росії

Рютте заявив, що НАТО підготувалося до можливих загроз і здатне захищати територію всіх своїх членів. За його словами, нинішня оцінка безпеки Альянсу не змінилася попри російське попередження щодо Калінінграда.

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«Ми підготувалися до цього, ми спланували це, і це стосується всього НАТО. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Цієї загрози немає, і якщо щось станеться, ми готові цьому протистояти», — сказав генсек.

Рютте відмовився розкривати зміст листа, який Москва нібито направила НАТО, пояснивши, що саме Росія має вирішувати, чи оприлюднювати його деталі. Водночас він наголосив, що Альянс уже відповів на російське попередження.

«Ми — оборонний альянс. Припиніть ядерні погрози. Це абсолютно недоречно і не допомагає. І, зокрема, припиніть війну в Україні, яка є неспровокованою агресією проти України», — заявив Рютте.

На запитання про можливість застосування Росією ядерної зброї проти країн Балтії чи інших держав НАТО він відповів: «Ні, такої загрози немає».

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«Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО. Я не сприймаю це серйозно. Але, звичайно, ми повинні відповісти й чітко дати зрозуміти, що НАТО — це оборонний альянс», — сказав генсек.

За його словами, Москва за допомогою ядерних погроз і гібридних дій намагається розділити союзників та відвернути їхню увагу від війни в Україні. Тому НАТО, заявив Рютте, має зберігати спокій, посилювати власну оборону та продовжувати підтримувати Київ.

«Він хоче, щоб ми втратили увагу, коли йдеться про Україну», — сказав Рютте.

Росія, НАТО та Калінінград — останні новини

Раніше агентство Reuters повідомило, що НАТО отримало від Росії дипломатичне попередження про можливість застосування всього доступного арсеналу, включно з ядерною зброєю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінград. У самому НАТО заявили, що жодні навчання чи заходи Альянсу не становлять загрози для території РФ.

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Напередодні російські ядерні погрози прозвучали ще й після британської телепрограми, де змоделювали вигаданий сценарій війни РФ із НАТО. У ньому йшлося про удари у відповідь по Мурманську та Калінінграду, після чого Москва пригрозила ядерною зброєю.

Тепер риторика Кремля вийшла за межі реакції на телепрограму. 30 вересня Москва направила НАТО дипломатичну ноту, в якій заявила про «високі ризики» прямого збройного конфлікту та пригрозила ядерною зброєю у разі спроби ізолювати Калінінград. На цьому тлі Кремль знову пригрозив ядерною зброєю, а НАТО відкинуло твердження Москви про загрозу з боку Альянсу.

Калінінградська область — російський ексклав між Польщею та Литвою, які є членами НАТО. Через своє розташування та високу мілітаризацію регіон давно залишається одним із найбільш чутливих питань у безпеці Балтійського регіону.

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