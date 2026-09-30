У Путіна розійшлись істерикою через Калінінград і погрожують ядеркою: у НАТО жорстко відповіли

Президент Росії Володимир Путін і «ядерна кнопка» / © ТСН.ua

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НАТО відреагувало на погрози Росії задіяти весь арсенал у разі загрози для Калінінграда. В Альянсі назвали такі заяви безвідповідальною ядерною риторикою та підтвердили оборонний характер організації.

Про це пише The Guardian.

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У НАТО підтвердили, що Росія направила Альянсу неофіційний документ, на який була надана відповідь.

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«Я можу підтвердити, що Росія направила НАТО неофіційний документ, а ми надіслали відповідь, у якій зазначили, що НАТО є оборонним Альянсом і жодна наша діяльність чи навчання не становлять загрози для будь-якої частини Росії», — сказала речниця НАТО Еллісон Гарт.

В Альянсі наголосили на засудженні погроз застосування сили та будь-якої «безвідповідальної ядерної риторики». НАТО також закликало Росію припинити неспровоковану війну проти України.

Нагадаємо, Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю у відповідь на сценарій британського телеканалу Sky, де у симуляції війни обговорювалися удари по Мурманську та Калінінграду. У посольстві РФ заявили, що будь-які атаки на російську територію чи спроби блокади Калінінграда отримають відповідь «усіма наявними засобами», хоча водночас запевнили, що не прагнуть конфронтації з Альянсом.

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