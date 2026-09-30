Жовтень 2026 року: місяць удачі для Раків, Скорпіонів та Риб

Осінній пейзаж / © Credits

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Але є три знаки, для яких цей місяць складається зовсім інакше — Рак, Скорпіон і Риби, представники стихії Води, які проживають жовтень під особливим заступництвом.

Про те, кому посміхнеться удача у жовтні, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

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Скорпіон: місяць, що обертається навколо вас

Кохання та стосунки. 24 жовтня розпочинається новий півторарічний цикл Венери саме в першому градусі вашого знака. А це означає початок довгого, важливого етапу у сфері кохання та цінностей. Рішення щодо любовних справ, ухвалені цими днями, впливатимуть на наступні місяці, а сам Скорпіон опиниться в епіцентрі цього важливого оновлення, а не буде стороннім спостерігачем. Навіть напружений аспект Венери з Плутоном 20 жовтня, який багатьом принесе тривогу та ревнощі, для Скорпіона обернеться можливістю для чесної, глибокої розмови про те, що насправді ховається за поверхнею стосунків.

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Особистісний розвиток і самопізнання. 23 жовтня Сонце входить у знак Скорпіона, відкриваючи сезон глибини та трансформації. Поки інші знаки зодіаку насилу переносять інтенсивність цього періоду, для Скорпіона вона стає природним середовищем існування, в якому розкривається його справжня сила.

Фінанси та цінності. Ретроградність Венери та Меркурія у Скорпіоні дає цьому знаку рідкісний шанс переглянути та зміцнити свої фінансові стратегії, повернутися до втрачених можливостей у питаннях спільних ресурсів та партнерських інвестицій із новим розумінням.

Робота та кар’єра. Меркурій, який переходить у ретроградний рух саме 24 жовтня — у день, настільки значущий для Скорпіона, — дає цьому знаку можливість повернутися до робочих питань із проникливістю, недоступною для більшості. Здатність Скорпіона бачити приховані мотиви колег і ділових партнерів у цей період особливо загострюється, допомагаючи уникнути невигідних угод або розпізнати підступ там, де інші повелися б на красиві обіцянки.

Рак: емоційна мудрість на піку

Стосунки та сім’я. Поки інші знаки натрапляють на різкі слова на початку та наприкінці місяця, природна емпатія Рака допомагає вловлювати невисловлене раніше, ніж це переросте у конфлікт. Особливо цінним стає період від 9 до 11 жовтня, коли багатьом важко налагодити спілкування, — а Рак здатний інтуїтивно відчути настрій близької людини без зайвих слів, згладжуючи напрженість там, де інші лише розпалюють її. Сімейні зв’язки цього місяця мають шанс зміцнитися саме завдяки вмінню Рака відчувати, коли потрібно промовчати, а коли — обійняти, замість того щоб вступати в суперечку.

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Внутрішній баланс і наміри. Молодик 10 жовтня о 18:50 (GMT+3), що закладає наміри щодо партнерства та справедливості, знаходить особливий відгук у душі Рака — тема чесного, взаємного внеску у стосунки є природною для цього знака, і те, що загадано зараз, має всі шанси перерости у справді гармонійний союз. А прихід Білого Місяця у Терези 12 жовтня підсилює в Раку прагнення до ідеальної, турботливої близькості — якості, яку цей знак вміє втілювати в життя краще за багатьох інших.

Здоров’я та емоційна рівновага. Хоча 4 жовтня багато хто відчуває втому від опозиції Сатурна до Сонця, для Рака цей сигнал звучить як довгоочікуване дозвіл нарешті пригальмувати, довіритися своєму природному ритму турботи про себе — саме те, чого Раку часто не вистачає у вирі повсякденних обов’язків та турботи про інших. Позитивна пауза середини місяця, 14 і 15 жовтня, коли Сонце утворює секстиль із Юпітером, дарує Раку особливе відчуття захищеності та віри в те, що турбота, вкладена в дім і близьких, обов’язково повернеться сторицею.

Фінанси та дім. Повня 26 жовтня в Тельці, що піднімає на поверхню питання цінності та безпеки, для Рака виявляється не джерелом тривоги, а приводом зміцнити саме те, що надає йому відчуття захищеності, — домашній затишок, заощадження, стабільність. Вроджена здатність Рака створювати затишок і накопичувати ресурси «на чорний день» саме в цей період отримує потужну підтримку зірок.

Риби: інтуїція — як компас у тумані

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Духовне зростання та творчість. Період від 25 жовтня до кінця місяця, коли Білий Місяць перебуває у напруженості з ретроградним Нептуном, для більшості знаків несе ризик ілюзій та самоошуканства Але для Риб, чиїм управителем є сам Нептун, цей час має інше значення: їхня природна здатність розрізняти тонкі речі, інтуїтивно відчувати різницю між щирим ідеалом і красивою ілюзією, загострюється до межі, перетворюючи потенційну пастку місяця на джерело глибокого творчого та духовного прозріння. Те, що для інших стає туманом, для Риб — звична, рідна стихія, в якій вони орієнтуються краще, ніж у ясному, раціональному світлі дня.

Стосунки. Ретроградність Венери та Меркурія, яка змушує багатьох спотикатися через недомовки та плутанину у словах, для Риб обертається рідкісною можливістю — завдяки загостреній чутливості вони здатні вловлювати справжні почуття партнера навіть там, де слова підводять, а пряма комунікація буксує. З’єднання Меркурія з ретроградною Венерою у Скорпіоні 7 жовтня особливо сприятливе для Риб — глибокий, майже телепатичний рівень розуміння між близькими людьми розкривається саме в такі моменти злиття почуттів і думок.

Робота та натхнення. Позитивна пауза 14–15 жовтня, коли Сонце утворює секстиль із Юпітером, дарує Рибам особливо щедрий приплив натхнення — ідеї, що народжуються цими днями у творчій чи духовній сфері, наділені тією магією, яку важко пояснити раціонально, але легко відчути в результаті.

Емоційне здоров’я. Фінальний конфліктний акорд місяця 30 жовтня, здатний вивести багатьох із рівноваги різкими словами, для Риб проходить м’якше — їхня природна гнучкість і вміння не сприймати чужу агресію занадто близько до серця допомагають вислизнути з потенційного конфлікту, як вода витікає між пальцями, не дозволяючи чужому роздратуванню закріпитися всередині власної душі.

Загальний зміст місяця для знаків стихії Води

Поки представники знаків стихій Повітря, Вогню та Землі вчаться долати жовтневу турбулентність завдяки терпінню, дисципліні та раціональному розрахунку, вода просто протікає крізь цю саму напруженість, знаходячи природні обхідні шляхи там, де інші натикаються на стіну.

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