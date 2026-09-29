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- Шоу-бізнес
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У прозорій сукні з високим розрізом: Кендалл Дженнер засвітила білизною на подіумі
Модель стала однією з головних зірок паризького шоу та продемонструвала провокаційний total black образ.
Кендалл Дженнер вийшла на подіум під час показу Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Цьогорічне шоу було присвячене індивідуальності, жіночій упевненості та свободі самовираження.
Модель з’явилася перед публікою у довгій чорні сукні з напівпрозорої тканини. Вбрання мало високий комір, відкриті плечі, американську пройму, м’яке драпування і довгий шлейф, який ефектно тягнувся за Кендалл під час ходи.
Провокаційності аутфіту додав дуже високий розріз, що майже повністю оголював ноги зірки, через який вона засвітила білизну.
Образ Дженнер доповнила чорними лаковими босоніжками на шпильках і з тонкими ремінцями. У неї було укладання з м’якими локонами і макіяж з темно-бежевою помадою. Лаконічні золоті сережки з камінням завершили лук моделі.
Нагадаємо, подіумом шоу L’Oréal Paris також продефілювали Джейн Фонда, Єва Лонгорія, Гайді Клум та інші.