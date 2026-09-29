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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні з високим розрізом: Кендалл Дженнер засвітила білизною на подіумі

Модель стала однією з головних зірок паризького шоу та продемонструвала провокаційний total black образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер вийшла на подіум під час показу Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Цьогорічне шоу було присвячене індивідуальності, жіночій упевненості та свободі самовираження.

Модель з’явилася перед публікою у довгій чорні сукні з напівпрозорої тканини. Вбрання мало високий комір, відкриті плечі, американську пройму, м’яке драпування і довгий шлейф, який ефектно тягнувся за Кендалл під час ходи.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Провокаційності аутфіту додав дуже високий розріз, що майже повністю оголював ноги зірки, через який вона засвітила білизну.

Образ Дженнер доповнила чорними лаковими босоніжками на шпильках і з тонкими ремінцями. У неї було укладання з м’якими локонами і макіяж з темно-бежевою помадою. Лаконічні золоті сережки з камінням завершили лук моделі.

Нагадаємо, подіумом шоу L’Oréal Paris також продефілювали Джейн Фонда, Єва Лонгорія, Гайді Клум та інші.

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