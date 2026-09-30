Астрологиня назвала знаки зодіаку, які прагнуть контролювати навіть те, що не піддається контролю

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Жити, відчуваючи, що ти чимось керуєш, простіше, тому таке бажання цілком зрозуміле й виправдане. Але є й ті, хто прагне керувати всім — як можливим, так і неможливим.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які прагнуть контролювати навіть те, що не піддається контролю, — наприклад, почуття інших людей.

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Діва

Діви схильні до тотального контролю над усім без винятку — від ладу у власному домі до морального стану людей, які в ньому мешкають. Помітивши, що у когось із близьких зіпсувався настрій, вони можуть влаштувати справжній скандал, абсолютно не розуміючи, що таким чином не покращують, а погіршують ситуацію.

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Скорпіон

Скорпіони не люблять, коли люди з їхнього оточення виявляють емоції, які можуть зашкодити їм самим. Так, якщо подруга, яка обіцяла посидіти з дитиною, розплакалася через сварку з коханою людиною, вони прочитають їй цілу лекцію про неприйнятність такої поведінки, хоча самі кілька днів тому влаштовували аналогічну істерику.

Козоріг

Козороги, контролюючи емоції інших людей, переслідують, як їм здається, благі цілі: вони не хочуть, щоб ті, до кого вони ставляться добре, переживали через привід, який того зовсім не вартий. Про те, що така поведінка теж є насильством над чужою особистістю, вони водночас не замислюються — як правило, їм це й на думку не спадає.

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