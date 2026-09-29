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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1370
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 30 вересня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Водолій

Водолій / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносяяи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 вересня?

День, коли — на думку астрологів — усе, що за правом належить нам, прийде до нас нібито само собою — докладати зусиль і, тим паче, боротися за це не варто, оскільки так ми лише даремно витратимо свої ресурси — час і сили, тим паче, що останніх цього дня стане відчутно менше.

Астрологи не радять напружуватися, розв’язуючи ті чи ті питання — можна плисти за течією, чекаючи, поки все складеться так, як треба. Зате все, що було розпочато в попередній період, отримає своє продовження — і успішне завершення.

Водолій

Водоліям можна — і потрібно — здійснювати фінансові операції будь-якого рівня складності, від незначних до наймасштабніших і найсерйозніших. Тим представникам цього знака, хто давно збирався відкрити банківський рахунок або депозит, слід скористатися вдалим шансом — наступний випаде не так скоро, як того хотілося б.

Також у цей час можна без побоювань витрачати гроші на те, що сподобається під час шопінгу, — будь-які закупи, зроблені в цей час, виявляться надзвичайно вдалими.

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